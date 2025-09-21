México

Las mejores frases para recibir el equinoccio de otoño: inspiración, cambio y equilibrio

Esta estación simboliza el cierre de ciclos y la preparación para el invierno, lo que fomenta la capacidad de adaptación, el desapego y la transformación personal como parte de un proceso natural de bienestar

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El otoño invita a las
El otoño invita a las personas reflexionar sobre la renovación. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El equinoccio de otoño llegará a México este próximo lunes 22 de septiembre, lo que marcará, no solo un cambio de estación, sino también una oportunidad para reflexionar y conectar con la naturaleza.

Este fenómeno astronómico ocurrirá exactamente a las 12:20 horas del mediodía (hora del centro de México), según el sitio especializado Star Walk. En ese instante, el Sol se alineará con el ecuador terrestre, dando lugar a un día con prácticamente las mismas horas de luz y oscuridad.

Además de su relevancia científica, el otoño es una estación cargada de simbolismo. Representa el equilibrio entre el día y la noche, el cierre de ciclos y la preparación para el invierno. Es una temporada ideal para reflexionar, soltar lo que ya no sirve y enfocarse en lo esencial.

Para dar la bienvenida a esta época del año, muchas personas recurren a frases que capturan su esencia: desde la belleza del cambio en la naturaleza hasta el valor de renovarse internamente. A continuación, compartimos algunas de las mejores frases para iniciar el otoño, perfectas para reflexionar, compartir en redes sociales o simplemente acompañar una tarde de café:

Una estación que, más allá
Una estación que, más allá del calendario, está cargada de simbolismo. Foto: (iStock)

Frases inspiradoras para recibir el otoño

  1. “El otoño es una segunda primavera, cuando cada hoja es una flor.” — Albert Camus. Una frase que nos recuerda que el cambio también es belleza.
  2. “Caer está permitido. Levantarse es obligatorio.” — Proverbio ruso. Ideal para acompañar el simbolismo de las hojas que caen y los ciclos que se renuevan.
  3. “El otoño muestra lo hermoso que es dejar ir.” — Anónimo. Una reflexión simple pero poderosa sobre el desapego y la transformación.
  4. “Las estaciones cambian, y nosotros también.” — Anónimo. Porque cada estación invita a una evolución personal.
  5. “La vida empieza de nuevo cuando se vuelve fresca en otoño.” — F. Scott Fitzgerald. Una frase clásica que nos habla de nuevos comienzos.
  6. “El equinoccio de otoño nos recuerda que el equilibrio es parte esencial de la vida.” — Anónimo. En referencia directa al fenómeno astronómico que da inicio a esta estación.
El inicio del otoño en
El inicio del otoño en México, marcado por el equinoccio, invita a reflexionar sobre el equilibrio entre luz y oscuridad, promoviendo la renovación emocional y la conexión con el entorno natural según tradiciones culturales y astronómicas. Foto: (iStock)

Otoño en México: entre tradición y naturaleza

En varias regiones de México, el inicio del otoño también marca el comienzo de festividades culturales que celebran la cosecha, la naturaleza y la espiritualidad. Desde celebraciones en comunidades indígenas hasta rituales de agradecimiento, el equinoccio tiene un significado más allá del calendario.

Visualmente, el paisaje también comienza a transformarse: las temperaturas descienden, los días se acortan y el tono cálido de las hojas colorea los árboles. Es un momento propicio para conectar con el entorno, reconectar consigo mismo y abrazar la introspección.

¿Qué significa el equinoccio de otoño?

El término “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”. Durante este evento, el día y la noche tienen una duración prácticamente igual en todo el mundo, marcando un momento de equilibrio solar. En México, esto se experimentará el 22 de septiembre a las 12:20 horas, cuando el Sol estará en su punto más alto sobre el ecuador.

A partir de este momento, las noches se irán alargando poco a poco, hasta alcanzar el solsticio de invierno en diciembre.

Temas Relacionados

FrasesOtoñoEquinoccio de otoñoFrases motivacionalesmexico-noticias

Más Noticias

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 21 de septiembre

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo está la calidad del

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México durante la octava semana?

Entre sorpresas, encuentros y emotivos momentos, los habitantes viven sus últimas semanas dentro del reality

¿Qué pasó en La Casa

Conoció a su pareja en Facebook y ahora está presa 20 años por robo

Una mujer de 30 años narró cómo una relación virtual transformó su vida. El consumo de crack, la pérdida de su familia y una condena inesperada

Conoció a su pareja en

Concurso de Ofrendas en Chapultepec: todo lo que debes saber sobre este evento de Día de muertos

Esta competencia busca preservar la memoria de grandes compositores a través de las tradiciones mexicanas y la protección al medio ambiente

Concurso de Ofrendas en Chapultepec:

Daniel Sosa rompe el silencio sobre la polémica llamada con Abelito en La Casa de los Famosos México

El comediante de stand up reconoció que Abelito merece hablar con su papá tras la controversia ocurrida

Daniel Sosa rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuándo será la próxima audiencia

Cuándo será la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena desde el Altiplano

Dejan narcomanta dirigida a Claudia Sheinbaum tras su visita a Tabasco

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México durante la octava semana?

Estos fueron todos los ganadores de los premios Ariel 2025: así se vivió la edición 67 en Puerto Vallarta, Jalisco

Elaine Haro estaría arrepentida por no darse cuenta de la “conexión” con Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 3

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol