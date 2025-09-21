Las mejores frases para recibir el equinoccio de otoño: inspiración, cambio y equilibrio

El otoño invita a las personas reflexionar sobre la renovación. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El equinoccio de otoño llegará a México este próximo lunes 22 de septiembre, lo que marcará, no solo un cambio de estación, sino también una oportunidad para reflexionar y conectar con la naturaleza.

Este fenómeno astronómico ocurrirá exactamente a las 12:20 horas del mediodía (hora del centro de México), según el sitio especializado Star Walk. En ese instante, el Sol se alineará con el ecuador terrestre, dando lugar a un día con prácticamente las mismas horas de luz y oscuridad.

Además de su relevancia científica, el otoño es una estación cargada de simbolismo. Representa el equilibrio entre el día y la noche, el cierre de ciclos y la preparación para el invierno. Es una temporada ideal para reflexionar, soltar lo que ya no sirve y enfocarse en lo esencial.

Para dar la bienvenida a esta época del año, muchas personas recurren a frases que capturan su esencia: desde la belleza del cambio en la naturaleza hasta el valor de renovarse internamente. A continuación, compartimos algunas de las mejores frases para iniciar el otoño, perfectas para reflexionar, compartir en redes sociales o simplemente acompañar una tarde de café:

Una estación que, más allá del calendario, está cargada de simbolismo. Foto: (iStock)

Frases inspiradoras para recibir el otoño

“El otoño es una segunda primavera, cuando cada hoja es una flor.” — Albert Camus. Una frase que nos recuerda que el cambio también es belleza. “Caer está permitido. Levantarse es obligatorio.” — Proverbio ruso. Ideal para acompañar el simbolismo de las hojas que caen y los ciclos que se renuevan. “El otoño muestra lo hermoso que es dejar ir.” — Anónimo. Una reflexión simple pero poderosa sobre el desapego y la transformación. “Las estaciones cambian, y nosotros también.” — Anónimo. Porque cada estación invita a una evolución personal. “La vida empieza de nuevo cuando se vuelve fresca en otoño.” — F. Scott Fitzgerald. Una frase clásica que nos habla de nuevos comienzos. “El equinoccio de otoño nos recuerda que el equilibrio es parte esencial de la vida.” — Anónimo. En referencia directa al fenómeno astronómico que da inicio a esta estación.

El inicio del otoño en México, marcado por el equinoccio, invita a reflexionar sobre el equilibrio entre luz y oscuridad, promoviendo la renovación emocional y la conexión con el entorno natural según tradiciones culturales y astronómicas. Foto: (iStock)

Otoño en México: entre tradición y naturaleza

En varias regiones de México, el inicio del otoño también marca el comienzo de festividades culturales que celebran la cosecha, la naturaleza y la espiritualidad. Desde celebraciones en comunidades indígenas hasta rituales de agradecimiento, el equinoccio tiene un significado más allá del calendario.

Visualmente, el paisaje también comienza a transformarse: las temperaturas descienden, los días se acortan y el tono cálido de las hojas colorea los árboles. Es un momento propicio para conectar con el entorno, reconectar consigo mismo y abrazar la introspección.

¿Qué significa el equinoccio de otoño?

El término “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”. Durante este evento, el día y la noche tienen una duración prácticamente igual en todo el mundo, marcando un momento de equilibrio solar. En México, esto se experimentará el 22 de septiembre a las 12:20 horas, cuando el Sol estará en su punto más alto sobre el ecuador.

A partir de este momento, las noches se irán alargando poco a poco, hasta alcanzar el solsticio de invierno en diciembre.