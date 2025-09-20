México

Ricardo Peralta tira dardo a Jezzini tras fingir una ‘desaparición’ y preocupar a fans: “Con la salud mental no se juega”

La decisión de un influencer de reaparecer en televisión tras una larga ausencia desató una discusión en redes

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

La reciente reaparición de Jezzini en el programa matutino Venga la Alegría generó una fuerte reacción en redes sociales. Tras una ausencia prolongada que mantuvo en alerta a sus seguidores, el influencer eligió el espacio televisivo para anunciar su incursión en la música.

Esta decisión, lejos de entusiasmar a su audiencia, provocó una ola de comentarios negativos entre quienes habían mostrado preocupación por su bienestar. Muchos usuarios expresaron sentirse manipulados por la forma en que Jezzini gestionó su regreso, lo que derivó en críticas y en la pérdida de seguidores en sus plataformas.

Crítica de Ricardo Peralta y el impacto en la salud mental

A la desaprobación generalizada se sumó la voz de Ricardo Peralta, youtuber e influencer, quien abordó el tema en su programa de YouTube junto a Teo.

Ricardo Peralta será ‘despedazado con
Ricardo Peralta será ‘despedazado con cariño’ en su show sold-out del Lunario del Auditorio Nacional: “Ya no siento nada" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Peralta señaló que la manera en que Jezzini reapareció “causó mucho estrés en mucha gente porque estuvo raro la forma en la que lo hizo, dado el hecho que no tenía que hacer todo este circo”.

El creador de contenido enfatizó que la salud mental es un asunto serio y que acciones como la de Jezzini pueden trivializar experiencias difíciles para quienes realmente enfrentan problemas psicológicos. “Con la salud mental no se juega”, sentenció Peralta, subrayando la responsabilidad que tienen los influencers ante su audiencia.

Durante la conversación, Peralta compartió su propia experiencia con la salud mental, recordando que el año anterior atravesó momentos complicados tras su salida de La Casa de los Famosos México.

(Captura YB: Dani Valle //
(Captura YB: Dani Valle // IG: @jezzini)

“No fue sencillo para mí; estoy aquí, estoy bien, gracias a ti, a muchos amigos”, relató, haciendo hincapié en la importancia del apoyo en situaciones delicadas.

El youtuber también mencionó a otras celebridades que han enfrentado crisis similares, como Ricardo O’Farrill y varios comediantes o creadores de contenido que, según sus palabras, “la han pasado mal, que se han deschavetado”. Con estos ejemplos, Peralta buscó ilustrar que los problemas de salud mental son reales y afectan a muchas personas en el medio.

Respuesta de Jezzini y percepción de Peralta

En cuanto a la reacción de Jezzini frente a las críticas, Peralta opinó que la respuesta del influencer constituyó “mucho gaslighting”, sugiriendo que intentó minimizar o desviar la preocupación genuina de sus seguidores. Esta actitud, según el youtuber, refuerza la sensación de que la situación fue manejada de manera insensible y poco empática.

Antes de cerrar el tema, Peralta dejó ver que la actitud de Jezzini le provocó una sensación de burla, reflejando el malestar compartido por muchos seguidores tras la polémica reaparición del creador de contenido.

