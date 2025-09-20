México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

Sigue el minuto a minuto en el reality show 24/7: los habitantes realizan las compras semanales tras lograr el presupuesto completo

Por Jazmín González

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México hoy 20 de septiembre. (IG: @lacasadelosfamososmx)
20:47 hsHoy

¿Quiénes son los habitantes en peligro de salir de La Casa de los Famosos México?

  1. Dalílah Polanco
  2. Shiky
  3. Aldo de Nigris
  4. El Guana
(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)
20:46 hsHoy

Los habitantes viven los estragos de la fiesta temática

Después de una noche de fiesta ambientada por Mi Banda el Mexicano, los habitantes realizan las compras semanales. Mar Contreras, Abelito, Alexis Ayala y Aarón Mercury tienen un lugar asegurado en la próxima semana.

