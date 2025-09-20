Así lucía Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, cuando era joven

Leticia Guajardo, la abuela de Aldo que ha ganado fama desde que empezó el reality show (Más Allá del Fierro / YouTube)

Sin duda, Aldo de Nigris ha ganado gran notoriedad desde que se volvió uno de los favoritos para ganar la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Igual que su tío Poncho, se ha convertido en una de las celebridades regiomontanas más exitosas del momento.

Pero no viene solo, pues también su familia ha ganado popularidad desde que inició el reality show, especialmente su abuela Leticia Guajardo, conocida también como Doña Alegría, quien recientemente entró al set del programa de televisión para sorprender a su nieto como parte de la dinámica de congelados, provocando lágrimas en el concursante.

Así era el abuelito de Aldo de Nigris cuando era jóven (captura de pantalla de TikTok/leticia_dgn)

Pero su participación en La Casa de los Famosos México no es lo único que se dice sobre Doña Lety, sino también sus controversias. Recientemente acusó a Mariana Botas de haber sido muy grosera con ella durante una de las galas, asegurando que la trató muy mal, al grado de casi provocarle las lágrimas.

Así era la abuelita de Aldo de Nigris cuando era jóven (captura de pantalla de TikTok/leticia_dgn)

Doña Lety tenía una larga melena negra(captura de pantalla de TikTok/leticia_dgn)

La fama de Doña Alegría, abuelita de Aldo, ha generado el interés del público sobre su vida personal. Muchos fans del regiomontano se preguntan cómo era Leticia Guajardo de joven. Para buena suerte de los curiosos, hay fotos tanto de ella como de su esposo (abuelo de Aldo y papá de Poncho). Estas imágenes confirman que la belleza del concursante de La Casa de los Famosos viene de familia.

¿Qué pasó entre Doña Alegría y Mariana Botas?

Escala pleito entre Doña Alegría y Mariana Botas. (Instagram)

El encuentro entre Doña Leticia y Mariana Botas durante una de las galas de La Casa de los Famosos México, se ha convertido en motivo de debate luego de que ambas ofrecieran versiones opuestas sobre lo ocurrido en el foro.

En redes sociales, Doña Lety relató que experimentó una situación desagradable al cruzarse con Mariana. Recordemos que durante su participación en el programa llegó a llamar a la concursante “desgraciada” después de que esta le quitara la sudadera a su nieto, Aldo de Nigris.

Mariana Botas rechazó públicamente la acusación de haber maltratado a Doña Lety. En su cuenta de Instagram, Mariana detalló que sí sostuvo un breve intercambio con Doña Alegría, pero sostuvo que la conversación fue esquemática y sin mayores confrontaciones. Explicó:

La actriz contó su versión de la conversación que tuvo con Doña Alegría en LCDLFM. (IG/@marianabotasl)

“Hasta me dio una palmadita y me dijo ‘qué bonita estás’ y ya me fui porque en ese momento me dijeron que me fuera al set... Ella, mientras estuve adentro me dijo desgraciada, deforme, solo me defendí”.

En una intervención más reciente ante medios de comunicación, Doña Lety especificó los momentos que, a su entender, evidenciaron un trato irrespetuoso por parte de Mariana Botas:

“Para que sepan, me faltó al respeto. Me trató bien mal porque me acerqué a decirle ‘qué bonita’ y ella me dijo: ‘Usted me dijo desgraciada’. Me dio la espalda, se largó al foro y Wendy se dio cuenta. Y pues apenas iba a entrar a ver a mi nieto, se me veía la cara desencajada. Me dieron ganas de llorar”.

Según la versión de la abuela de Aldo, la situación fue presenciada por Wendy Guevara, quien se acercó para mostrarle su apoyo. Leticia Guajardo insistió en que varias personas presenciaron lo ocurrido y aseguraron sentirse sorprendidas por la actitud que adoptó la actriz en el set.

“Que no se haga la santa porque es bien maleducada. Hay testigos. Todos los que estaban conmigo sentados ahí se quedaron impactados porque me trató bien grosera. Un odio tremendo”.