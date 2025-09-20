Christian Nodal habla sobre supuesta ruptura con su padre y su preferencia por Pepe Aguilar: “Manejo una lealtad”

Christian Nodal habla sobre supuesta ruptura con su padre en favor de Pepe Aguilar. (Infobae México)

En días pasadas los fanáticos de Christian Nodal se mostraron preocupados ante la supuesta ruptura, tanto personal como profesional, del cantante con su padre. Incluso se mencionó que Cazzu, la madre de su hija, estaba preocupada, ya que se aseguró que sería Pepe Aguilar quien tomaría el control de su carrera y contratos.

Sin embargo, en medio de especulaciones sobre posibles fracturas familiares, Christian Nodal aclaró de manera contundente que la relación con su padre, Jaime González, permanece intacta tanto en lo personal como en lo laboral.

Recientemente, versiones señalaron un presunto distanciamiento y hasta el fin del vínculo profesional entre el cantante y su progenitor, a raíz de los cambios vividos tras su romance y boda con Ángela Aguilar en 2024.

Pepe Aguilar opinó sobre Christian Nodal. (Instagram)

Durante una conferencia de prensa previa a su presentación en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el intérprete de “Botella tras botella” abordó de manera frontal la pregunta que circula en redes y medios de comunicación: ¿Sigue su padre como su mánager? De forma serena, Nodal respondió.

“No es cierta, tenemos un vínculo muy bello familiar, y sobre todo en el negocio”, aclaró el artista.

Jaime González, además de ser padre y mentor de Christian, es productor y socio del sello SG Music, donde ha colaborado con artistas reconocidos del regional mexicano.

El sonorense, de 26 años, se manifestó sorprendido ante el auge de informaciones falsas o rumores sin fundamento que han crecido en torno a su carrera y vida personal.

Lamentó la rapidez con que historias inventadas toman fuerza a través de redes sociales y admitió desconocer quién se beneficia realmente de la propagación de tales relatos.

(Facebook Christian Nodal)

“No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen”, lamentó ante los medios.

Aunque las imágenes del cantante con sus padres en redes sociales escasean y su esposa Ángela Aguilar tampoco suele frecuentar a los suegros en público, el artista sostuvo que esto no es signo de distanciamiento y que la relación familiar sigue en pie.

Sobre su relación con las casas disqueras, Nodal fue claro al subrayar la existencia de un esquema de lealtad y sociedad sólido: “Con mi disquera manejo una lealtad, soy socio también y estamos bien”.

Por su parte, la familia Aguilar —a la que pertenece por matrimonio desde el pasado 24 de julio del 2024— ha arropado a Christian en eventos recientes.

Christian Nodal se encuentra en Sudamérica porque demostrará una vez más su popularidad con un show 360 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.