México

Christian Nodal habla sobre supuesta ruptura con su padre y su preferencia por Pepe Aguilar: “Manejo una lealtad”

Previo a su concierto en Bogotá, el intérprete de “Botella tras botella” afrontó los rumores sobre una relación poco estable o nula con sus progenitores

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Christian Nodal habla sobre supuesta
Christian Nodal habla sobre supuesta ruptura con su padre en favor de Pepe Aguilar. (Infobae México)

En días pasadas los fanáticos de Christian Nodal se mostraron preocupados ante la supuesta ruptura, tanto personal como profesional, del cantante con su padre. Incluso se mencionó que Cazzu, la madre de su hija, estaba preocupada, ya que se aseguró que sería Pepe Aguilar quien tomaría el control de su carrera y contratos.

Sin embargo, en medio de especulaciones sobre posibles fracturas familiares, Christian Nodal aclaró de manera contundente que la relación con su padre, Jaime González, permanece intacta tanto en lo personal como en lo laboral.

Recientemente, versiones señalaron un presunto distanciamiento y hasta el fin del vínculo profesional entre el cantante y su progenitor, a raíz de los cambios vividos tras su romance y boda con Ángela Aguilar en 2024.

Pepe Aguilar opinó sobre Christian
Pepe Aguilar opinó sobre Christian Nodal. (Instagram)

Durante una conferencia de prensa previa a su presentación en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el intérprete de “Botella tras botella” abordó de manera frontal la pregunta que circula en redes y medios de comunicación: ¿Sigue su padre como su mánager? De forma serena, Nodal respondió.

“No es cierta, tenemos un vínculo muy bello familiar, y sobre todo en el negocio”, aclaró el artista.

Jaime González, además de ser padre y mentor de Christian, es productor y socio del sello SG Music, donde ha colaborado con artistas reconocidos del regional mexicano.

El sonorense, de 26 años, se manifestó sorprendido ante el auge de informaciones falsas o rumores sin fundamento que han crecido en torno a su carrera y vida personal.

Lamentó la rapidez con que historias inventadas toman fuerza a través de redes sociales y admitió desconocer quién se beneficia realmente de la propagación de tales relatos.

(Facebook Christian Nodal)
(Facebook Christian Nodal)

“No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen”, lamentó ante los medios.

Aunque las imágenes del cantante con sus padres en redes sociales escasean y su esposa Ángela Aguilar tampoco suele frecuentar a los suegros en público, el artista sostuvo que esto no es signo de distanciamiento y que la relación familiar sigue en pie.

Sobre su relación con las casas disqueras, Nodal fue claro al subrayar la existencia de un esquema de lealtad y sociedad sólido: “Con mi disquera manejo una lealtad, soy socio también y estamos bien”.

Por su parte, la familia Aguilar —a la que pertenece por matrimonio desde el pasado 24 de julio del 2024— ha arropado a Christian en eventos recientes.

Christian Nodal se encuentra en Sudamérica porque demostrará una vez más su popularidad con un show 360 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Temas Relacionados

Christian NodalJaime GonzálezPepe AguilarÁngela AguilarSG Musicredes socialesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sujetos armados emboscan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

Los últimos reportes indican que los agresores usaron armas de grueso calibre para llevar a cabo la agresión cerca de las 05:00 horas del sábado 20 de septiembre

Sujetos armados emboscan comandancia municipal

Gobierno del Edomex buscaría que autobuses articulados recorran Periférico Norte hasta la CDMX

Sería 21.7 km de recorrido desde el municipio de Cuautitlán Izcalli hasta Toreo

Gobierno del Edomex buscaría que

Sheinbaum visita Chiapas, destaca lealtad a la 4T: “Nunca olvidaremos que somos parte del Movimiento de Transformación”

La mandataria destacó que su gobierno ha invertido 45 mil 939 mdp para apoyos sociales en la entidad

Sheinbaum visita Chiapas, destaca lealtad

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 20 de septiembre?

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

¿Qué pasó en La Casa

Shakira visita La Casa Azul de Frida Kahlo con sus hijos Sasha y Milan tras su último concierto en CDMX

La estrella colombiana intentó pasar desapercibida, pero sus fans la descubrieron

Shakira visita La Casa Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados emboscan comandancia municipal

Sujetos armados emboscan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

Violencia en Jalisco: una joven de 17 años y un joven de 21 fueron hallados sin vida

José Luis García Morales, funcionario de Pemex, desapareció en Veracruz y fue hallado sin vida 18 días después

Detienen a “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, en la colonia Doctores de la CDMX

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 20 de septiembre?

Shakira visita La Casa Azul de Frida Kahlo con sus hijos Sasha y Milan tras su último concierto en CDMX

Emiliano Aguilar manda consejo a Ángela y Nodal tras ola de hate: “Cada vez que abren la boca algo malo pasa”

Premio Ariel 2025 en Puerto Vallarta: así podrás ver la ceremonia EN VIVO desde tu hogar

IT (Eso) regresa a la pantalla grande en México antes del estreno de la serie: cuándo y en qué cines verla

DEPORTES

Esfinge conquista la gloria y

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL