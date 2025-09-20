México

Así puedes crear tu Muñeco 3D escala con la IA de Google

Con unos sencillos pasos, Gemini genera imágenes personalizadas que parecen figuras 3D reales

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La plataforma de Google permite
La plataforma de Google permite a los usuarios verse como muñecos a escala sobre escritorios y entornos realistas.

La inteligencia artificial (IA) sigue sorprendiendo al mundo con su capacidad para transformar la manera en que interactuamos con la tecnología y nos percibimos a nosotros mismos. Más allá de facilitar la escritura o la creación de imágenes, la IA ha comenzado a generar fenómenos virales que permiten a los usuarios verse desde perspectivas inesperadas, como en fotos tipo polaroid con celebridades o en miniaturas coleccionables de sí mismos.

Uno de los ejemplos más recientes de esta innovación es Gemini, la Inteligencia Artificial gratuita de Google. Su popularidad ha crecido rápidamente gracias a la versatilidad de sus funciones, que incluyen desde la transcripción de texto en tiempo real en videos hasta la generación de imágenes personalizadas con resultados impresionantes. Entre las tendencias más comentadas actualmente, destacan las imágenes a escala, que muestran a los usuarios como si fueran figuras coleccionables colocadas sobre escritorios u otros entornos realistas.

Usuarios de todo el mundo
Usuarios de todo el mundo muestran sus versiones coleccionables en redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores.

Las redes sociales se han convertido en el principal escaparate para estas tendencias. Cada vez más usuarios comparten sus versiones en miniatura, generando curiosidad sobre cómo crear una propia. Este fenómeno combina creatividad, tecnología y un toque de diversión, permitiendo a las personas observar una representación tridimensional de sí mismos sin necesidad de contar con impresoras 3D o conocimientos avanzados de modelado.

El proceso para crear una figura a escala con Gemini es rápido, gratuito y requiere únicamente de una buena conexión a internet. Primero, el usuario debe ingresar a la plataforma y ubicar el símbolo de “Más” en la parte inferior izquierda. A continuación, se selecciona la foto que la IA utilizará como referencia. Es recomendable que la imagen sea de cuerpo completo y de buena calidad, mostrando claramente el rostro y los rasgos principales.

Luego, se introduce un prompt específico en la sección “Introduce una petición para Gemini”, que indica al modelo nanobanana cómo generar la figura: a escala 1/7, con estilo y entorno realistas, colocada sobre un escritorio con base circular de acrílico transparente y acompañada de un empaque inspirado en la ilustración original. Tras unos segundos de procesamiento, la IA produce la imagen y permite descargarla directamente.

Gemini facilita un proceso gratuito
Gemini facilita un proceso gratuito y rápido para generar imágenes tipo 3D sin impresoras.

Con pasos sencillos y resultados visualmente impresionantes, la creación de figuras a escala se perfila como una de las tendencias más populares de la IA, demostrando que la creatividad humana y la inteligencia artificial pueden fusionarse para generar experiencias virales y memorables.

Temas Relacionados

Muñeco 3D escalaIA de GoogleGeminiviralmexico-virales

Más Noticias

Banco de Tejidos del Edomex dona piel y membranas de colágeno al INR para pacientes heridos en explosión de pipa

La donación al Instituto Nacional de Rehabilitación permitirá atender a seis personas hospitalizadas

Banco de Tejidos del Edomex

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Guana es el favorito para salir esta semana

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

José Luis García Morales, funcionario de Pemex, desapareció en Veracruz y fue hallado sin vida 18 días después

Los familiares del coordinador operativo estatal han señalado que las autoridades de justicia veracruzana han incurrido en presuntas inconsistencias a la hora de investigar el caso

José Luis García Morales, funcionario

El video de Shanik Berman y Elaine Haro ‘discutiendo’ en el foro de LCDLF que dejó a todos con la duda de qué ocurrió

La publicación en redes sociales ha provocado interpretaciones diversas

El video de Shanik Berman

Joven revela cómo logró embarazo de esposo de 61 años pese a diferencia de 38 años de edad | Video

María y Rey compartieron su experiencia con gemelos y cómo superaron obstáculos de fertilidad

Joven revela cómo logró embarazo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Chuki” o

Detienen a “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, en la colonia Doctores de la CDMX

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar manda consejo a

Emiliano Aguilar manda consejo a Ángela y Nodal tras ola de hate: “Cada vez que abren la boca algo malo pasa”

Premio Ariel 2025 en Puerto Vallarta: así podrás ver la ceremonia EN VIVO desde tu hogar

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

IT (Eso) regresa a la pantalla grande en México antes del estreno de la serie: cuándo y en qué cines verla

Ni la Rosa de Guadalupe llegó a tanto: novela viral enciende las redes por supuesto parecido con caso Nodal, Cazzu, Ángela Aguilar

DEPORTES

Esfinge conquista la gloria y

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL