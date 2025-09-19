SRE ha contabilizado a 198 mexicanos retenidos en centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’ en EEUU: “Han referido malos tratos”

Juan Ramón de la Fuente indicó que la mayoría de los mexicanos retenidos en Alligator Alcatraz han optado por volver a México. | Presidencia

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que al corte del 18 de septiembre pasado, los servicios consulares han entrevistado a un total de 198 mexicanos retenidos en el centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’, en Florida, Estados Unidos.

En la conferencia La Mañanera del Pueblo, el funcionario federal precisó que las entrevistas se han realizado a lo largo de las últimas semanas y que los migrantes mexicanos no han estado retenidos de forma simultánea.

Esto último, debido a que el centro de migración es de corta estancia, por lo que las cifras de connacionales retenidos ahí varían todos los días.

“No quiere decir que sigan estando ahí, estas son las que se han entrevistado a lo largo de las últimas semanas.

“Ese centro en particular es un centro de estancia muy breve, por eso los números cambian todos los días, entran y salen muchísima gente. Estuvo detenido un tiempo, pero después se volvió a poner en operación”, dijo en Palacio Nacional.

Aseguró que el personal consular realiza visitas continúas al centro de retención; sin embargo, los migrantes son trasladados a otros recintos, lo que dificulta el tener información inmediata sobre su situación.

No obstante, enfatizó que en las entrevistas se les ofrece regresar voluntariamente a México, opción que han elegido una gran mayoría de los connacionales atendidos.

“Estamos pendientes con visitas continuas y la mayoría que hemos entrevistado a lo largo de estos meses ya no están ahí, un gran número ha optado por regresar a México y han sido acogidos por el programa que coordina la secretaría de Gobernación, México te Abraza.

“Otros han sido movidos a otros centros de detención, entonces se hace el seguimiento si van de uno a otro, y esa dinámica se dificulta a veces por que no tenemos acceso a la información inmediata, tenemos derecho a la información pero si se tardan un par de días en proporcionárnosla, ya fueron dos días que si estaba en un centro determinado ya está en otro”.