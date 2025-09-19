México

SRE ha contabilizado a 198 mexicanos retenidos en centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’ en EEUU: “Han referido malos tratos”

El canciller juan Ramón de la Fuente indicó que un gran número de connacionales han optado por volver a México

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente indicó que la mayoría de los mexicanos retenidos en Alligator Alcatraz han optado por volver a México. | Presidencia

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que al corte del 18 de septiembre pasado, los servicios consulares han entrevistado a un total de 198 mexicanos retenidos en el centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’, en Florida, Estados Unidos.

En la conferencia La Mañanera del Pueblo, el funcionario federal precisó que las entrevistas se han realizado a lo largo de las últimas semanas y que los migrantes mexicanos no han estado retenidos de forma simultánea.

Esto último, debido a que el centro de migración es de corta estancia, por lo que las cifras de connacionales retenidos ahí varían todos los días.

“No quiere decir que sigan estando ahí, estas son las que se han entrevistado a lo largo de las últimas semanas.

“Ese centro en particular es un centro de estancia muy breve, por eso los números cambian todos los días, entran y salen muchísima gente. Estuvo detenido un tiempo, pero después se volvió a poner en operación”, dijo en Palacio Nacional.

Aseguró que el personal consular realiza visitas continúas al centro de retención; sin embargo, los migrantes son trasladados a otros recintos, lo que dificulta el tener información inmediata sobre su situación.

No obstante, enfatizó que en las entrevistas se les ofrece regresar voluntariamente a México, opción que han elegido una gran mayoría de los connacionales atendidos.

“Estamos pendientes con visitas continuas y la mayoría que hemos entrevistado a lo largo de estos meses ya no están ahí, un gran número ha optado por regresar a México y han sido acogidos por el programa que coordina la secretaría de Gobernación, México te Abraza.

“Otros han sido movidos a otros centros de detención, entonces se hace el seguimiento si van de uno a otro, y esa dinámica se dificulta a veces por que no tenemos acceso a la información inmediata, tenemos derecho a la información pero si se tardan un par de días en proporcionárnosla, ya fueron dos días que si estaba en un centro determinado ya está en otro”.

Temas Relacionados

Juan Ramón de la FuenteSREAlligator AlcatrazmigrantesLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Cuántos millones de dólares se perdieron por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la CDMX

Las pérdidas materiales provocadas por el sismo dejaron una deuda que ascendía a este monto de dinero

Cuántos millones de dólares se

Integrantes de la CETEG en Guerrero se suman a las manifestaciones ante la visita de Claudia Sheinbaum

Destacaron la necesidad de que se instalen mesas resolutivas tripartitas y se derogue la reforma laboral ligada al sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación

Integrantes de la CETEG en

Valor de cierre del dólar en México este 19 de septiembre de USD a MXN

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mi Banda El Mexicano llegará a la fiesta temática de hoy 19 de septiembre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: Aldo de Nigris pide canciones deprimentes para la noche de viernes

La Casa de los Famosos

Operativo antihomicidios de SSPC asegura a mujer con presuntas dosis de metanfetamina en Tijuana, Baja California

La incautación de los paquetes con este narcótico fueron puestas a disposición de la agencia del Ministerio Público en la delegación Sánchez Taboada

Operativo antihomicidios de SSPC asegura
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo antihomicidios de SSPC asegura

Operativo antihomicidios de SSPC asegura a mujer con presuntas dosis de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Protesta, ataque armado y una falsa enfermera: los hechos que sacudieron a los hospitales de Culiacán

Reportan que destitución del excontralor de la FGR fue por contrato irregular de 6 mdp y la desaparición de 900 kilos de cocaína

Grupo de Operaciones Especiales: este es el nuevo cuerpo táctico que sustituirá al Grupo Élite de la Policía Estatal de Sinaloa

Autoridades de Tabasco en espera de la audiencia inicial para Hernán “N”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mi Banda El Mexicano llegará a la fiesta temática de hoy 19 de septiembre

El terremoto de 1985 en la memoria: series y películas que honran a la Ciudad de México a 40 años de la tragedia

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de este 19 de septiembre?

Luis Fernando Peña y Antonio de la Vega rinden homenaje a los héroes sin capa del terremoto del 85 en ‘Cada minuto cuenta’

Habitantes de La Casa de los Famosos México ignoran la alerta sísmica hoy 19 de septiembre

DEPORTES

Esto es lo que deberá

Esto es lo que deberá pagar Dani Alves a Pumas tras la resolución del TAS

Team Hawlucha vs Team Machamp: conoce la cartelera del evento entre CMLL & Pokémon en la Arena México

19 de septiembre: a 8 años del sismo que unió al deporte mexicano ante la tragedia

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez