México

Receta fácil para hacer tortillas de avena y cuáles son sus beneficios

Este ingrediente puede aumentar aún más el perfil nutricional de este saludable alimento

Por Abigail Gómez

Guardar
La avena es un ingrediente
La avena es un ingrediente saludable que brinda importantes beneficios a la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla es un alimento elaborado a partir de una masa fina que se cuece en una plancha o sartén y su preparación y características varían según la región.

En México y otros países de América Latina, la tortilla tradicional se elabora con maíz nixtamalizado o harina de maíz; sin embargo, debido a la versatilidad de su preparación es posible elaborarla con otro tipo de ingredientes que le confieren beneficios particulares, más allá de los que aporta el maíz.

Un ejemplo de esto es una versión también saludable que puede tener como ingrediente principal la avena, una opción que pocos conocen y que brinda muchos beneficios, tal como te contamos aquí.

Las tortillas de avena son
Las tortillas de avena son una opción ligera, nutritiva y versátil para comidas saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de comer tortillas de avena

Como mencionamos, consumir tortillas de avena puede aportar diversos beneficios debido a las propiedades nutricionales de este cereal y entre ellos destacan los siguientes:

  • Aporte de fibra: la avena es rica en fibra soluble e insoluble, lo que favorece la digestión y ayuda a regular el tránsito intestinal.
  • Saciedad: la fibra y los carbohidratos complejos presentes en la avena ayudan a prolongar la sensación de saciedad, lo que puede colaborar en el control del peso.
  • Fuente de proteínas: la avena contiene proteínas vegetales que contribuyen a una alimentación equilibrada.
  • Reducción del colesterol: el consumo regular de avena puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL debido a la presencia de betaglucanos.
  • Control de la glucosa: los carbohidratos de absorción lenta ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.
  • Vitaminas y minerales: aporta vitaminas como la B1 y minerales como hierro, magnesio y zinc.
  • Versatilidad y bajo contenido en gluten: es una opción adecuada para personas con sensibilidad al gluten (si se utiliza avena certificada sin esta proteína).
Incluir tortillas de avena en
Incluir tortillas de avena en el contexto de una alimentación saludable puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en la sangre. Imagen Ilustrativa Infobae

Receta para preparar tortillas de avena

Ingredientes:

  • 1 taza de avena (puede ser en hojuelas o harina de avena)
  • 1 huevo
  • ½ taza de agua (puedes ajustar la cantidad para obtener la consistencia deseada)
  • Sal al gusto
  • Opcional: especias como orégano, pimienta o ajo en polvo

Preparación:

  1. Coloca la avena en una licuadora o procesador de alimentos y tritúrala hasta obtener una textura fina, si prefieres una tortilla más suave.
  2. En un recipiente, mezcla la avena, el huevo, el agua y la sal (añade las especias si las deseas). Remueve hasta obtener una mezcla homogénea y de consistencia semilíquida.
  3. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y agrega unas gotas de aceite si lo deseas.
  4. Vierte una porción de la mezcla en la sartén, esparciendo hasta formar una tortilla fina.
  5. Cocina durante 2 a 3 minutos, hasta que los bordes empiecen a levantarse y la superficie se vea seca.
  6. Da la vuelta cuidadosamente y cocina 1 o 2 minutos más.
  7. Repite el procedimiento con el resto de la mezcla.
- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas tortillas pueden usarse para acompañar comidas, rellenarlas o sustituir las tortillas tradicionales de harina o maíz.

Recuerda no exceder su consumo para prevenir efectos adversos como aumento de peso. Una porción saludable se considera entre 3 a 4 piezas al día en el contexto de una alimentación balanceada.

Temas Relacionados

avenatortillasRecetasBienestarnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: revelan avances de la ruta que conectará con la Línea 12 del Metro de CDMX

Autoridades capitalinas dieron a conocer el nombre de las siete estaciones que conformarán la nueva ruta de este transporte público

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: revelan avances

¿Eres el afortunado ganador del sorteo Gana Gato?

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

¿Eres el afortunado ganador del

Oaxaca registra sismo de 4.0 de magnitud

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Oaxaca registra sismo de 4.0

Beca Rita Cetina 2025: aquí puedes saber cuándo será la asamblea informativa en tu escuela

El programa abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 15 de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: aquí

Tralalero Tralalá en México: fecha, ciudad y todo lo que debes sobre el show de brainrots

El espectáculo del fenómeno italiano llega para el público infantil

Tralalero Tralalá en México: fecha,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a hombre secuestrado y

Rescatan a hombre secuestrado y detienen a dos presuntos responsables con fentanilo y armamento en Culiacán, Sinaloa

Embajador Johnson destaca compromiso de EEUU para desmantelar cárteles y resalta sanciones contra La Mayiza

Sentencian a 7 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por falsificación de documentos

Canadá desarticula grupo criminal ligado a cárteles mexicanos y anuncia una incautación récord de cocaína

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

ENTRETENIMIENTO

Tralalero Tralalá en México: fecha,

Tralalero Tralalá en México: fecha, ciudad y todo lo que debes sobre el show de brainrots

El influencer ‘Ese Pérez’ mastica excremento de caballo por querer convivir con Eduin Caz, líder de Grupo Firme

Exhiben video de Aldo de Nigris siendo violento: “No sabe controlar sus emociones”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Esposa de Alexis Ayala habría borrado las fotos de sus viajes después de que el actor confesó que vivió una crisis económica

DEPORTES

Por qué Anthony Martial no

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford