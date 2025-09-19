México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben 3 mil pesos hoy viernes 19 de septiembre?

El apoyo económico busca fortalecer la autonomía de mujeres de entre 60 y 64 años en todo México

Por Lorna Huitrón

La Pensión Mujeres Bienestar 2025, uno de los programas sociales más recientes y prioritarios del Gobierno de México, concluye esta semana con una nueva dispersión de recursos.

Este viernes 19 de septiembre corresponde a las beneficiarias cuya CURP inicia con la letra R, quienes recibirán en su Tarjeta del Banco del Bienestar el quinto depósito bimestral del año por 3 mil pesos, correspondiente al periodo septiembre-octubre.

Este programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinado por la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, tiene como objetivo brindar un respaldo económico a mujeres de entre 60 y 64 años que aún no alcanzan la edad para ser incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

De esta forma, se busca reconocer la trayectoria de vida de las mujeres y contribuir a su autonomía económica, especialmente en contextos de desigualdad social y laboral.

Calendario de pagos de la semana

Durante la semana del 15 al 19 de septiembre, la entrega de apoyos se ha realizado de manera escalonada y siguiendo un calendario alfabético que garantiza orden y evita aglomeraciones.

  • Viernes 19 de septiembre: letra R

Cada depósito se efectúa directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite a las beneficiarias disponer de los recursos en cajeros automáticos, sucursales o establecimientos que acepten pagos con tarjeta.

Cómo consultar el depósito

Las autoridades recomiendan a las beneficiarias consultar su saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar, en cajeros automáticos o directamente en las ventanillas de las sucursales. El dinero permanecerá seguro en la cuenta, por lo que no es necesario retirarlo de inmediato.

Es importante destacar que las mujeres que realizaron su registro en agosto de 2025 aún no recibirán este pago, ya que la entrega de tarjetas continúa en proceso. Una vez que cumplan 65 años, serán automáticamente incorporadas al programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que actualmente otorga 6 mil 200 pesos bimestrales, el doble del monto de la Pensión Mujeres Bienestar.

Reconocimiento y autonomía para las mujeres

La Pensión Mujeres Bienestar representa un paso significativo en el combate a la desigualdad de género. De acuerdo con datos oficiales, muchas mujeres adultas mayores carecen de ingresos propios debido a que dedicaron gran parte de su vida al trabajo doméstico y de cuidados, tareas esenciales pero históricamente no remuneradas.

Con este apoyo, el Gobierno de México busca reconocer ese esfuerzo y garantizar que las mujeres cuenten con un ingreso básico que les permita enfrentar sus gastos y fortalecer su independencia.

Hoy viernes 19 de septiembre las mujeres cuya CURP inicia con la letra R recibirán su pago bimestral de 3 mil pesos, consolidando la política social de la actual administración para dignificar y respaldar a las mujeres adultas mayores del país.

