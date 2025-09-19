México

¿Eres el afortunado ganador del sorteo Gana Gato?

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Por Rodrigo Gutiérrez González

En el sorteo de hoy,
En el sorteo de hoy, Gana Gato entregó $1,587,260.06 pesos en premios (Infobae/Jovani Pérez)

Este jueves la Lotería Nacional para la Asistencia Pública compartió los resultados del sorteo 2907 de Gana Gato. Tenemos los números ganadores enseguida.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 18 de septiembre.

Sorteo: 2907.

Premio mayor: 04, 02, 02, 02, 05, 05, 05 y 01.

Dinero entregado: $1,587,260.06 pesos.

El Gana Gato se celebra tres veces en la semana, todos los martes, jueves y sábados, los premios del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:00 horas de la noche.

Que necesito para reclamar un premio de Gana Gato

Los números ganadores de Gana
Para reclamar un premio de la lotería Gana Gato, sigue estos pasos principales:

Verifica que tu boleto tenga la combinación ganadora correspondiente al sorteo en cuestión. Puedes consultar los resultados en la página oficial de la Lotería Nacional, en la transmisión en vivo del sorteo o mediante la aplicación TuLotero que avisa si eres ganador.

Para cobrar el premio, acude a las oficinas autorizadas de la Lotería Nacional con tu boleto ganador en buen estado (sin alteraciones). Presenta además identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM), CURP, RFC y comprobante de domicilio reciente.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente del sorteo. Pasado este plazo, el derecho a cobrar caduca.

Para premios mayores, podrían solicitarte documentación adicional como la constancia de situación fiscal y tramitar el cobro ante notario público si aplica.

Ten en cuenta que los pagos pueden realizarse en efectivo o depósito bancario tras la validación del boleto y documentos entregados.

