Autoridades de Tabasco en espera de la audiencia inicial para Hernán “N”

Hernán N está en espera de su audiencia inicial (SSPC)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó sobre la detención de Hernán “N”, acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, tras cumplimentarse la orden de aprehensión girada por el Juez de Control de la Región Nueve.

De acuerdo con el comunicado oficial, la autoridad ministerial está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco fije la hora de la audiencia inicial para la formulación de imputación, momento en el que se resolverá la situación jurídica del detenido.

La Fiscalía solicitará su vinculación a proceso con base en las pruebas integradas en la carpeta de investigación, y en caso de proceder, se impondrán las medidas cautelares correspondientes.

Detenido en Cereso del Edomex

El organismo destacó que, tras su detención, Hernán “N” fue trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número uno, en el Estado de México.

En ese contexto, será el Juez de Control quien evalúe las acciones necesarias para dar continuidad a las audiencias relacionadas con el proceso penal en su contra.

Asimismo, la FGE señaló que se trabaja de manera coordinada con las autoridades federales, subrayando que desde su ingreso al sistema penitenciario se le notificaron al detenido los derechos que le corresponden en calidad de investigado.

Hernán N fue ingresado al penal del Altiplano en medio de un fuerte dispositivo de seguridad (Captura de pantalla)

En el aspecto de salud, el imputado fue valorado por un médico especialista, quien confirmó que se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Además, se puntualizó que, en apego a sus derechos humanos, se le permitió el acceso a la defensa que designe y se le notificó formalmente sobre la carpeta de investigación iniciada en su contra.

La dependencia reiteró su compromiso de seguir aportando datos de prueba suficientes durante el proceso penal y dar puntual seguimiento a la denuncia presentada, con el objetivo de cumplir con su labor de procurar justicia de manera eficiente, transparente y profesional.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado subrayó que la coordinación con instancias federales será clave para garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho y se salvaguarden los derechos humanos del imputado, al tiempo que se atiende la exigencia social de combatir la delincuencia organizada en la entidad.