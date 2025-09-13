México

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

De acuerdo con imágenes y videos difundidas, el exsecretario de Seguridad de Tabasco tenía todo tipo de lujos a la hora de su detención

Por Miguel Flores

Crédito EFE
Crédito EFE

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en Paraguay como resultado de una operación internacional coordinada entre autoridades mexicanas y el gobierno paraguayo. Bermúdez Requena es acusado de ser líder del grupo criminal “La Barredora”, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y señalada por su presunta participación en delitos como tráfico de drogas y homicidios dolosos.

La detención ocurrió la noche del viernes 12 de septiembre, en cumplimiento de una ficha roja de Interpol, vigente desde julio, con alcance en más de 190 países. El operativo fue llevado a cabo bajo el marco de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la cual ha fortalecido el intercambio de información entre organismos de seguridad.

De acuerdo con un comunicado oficial del Gabinete de Seguridad, en la detención participaron elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), así como agentes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que la operación fue resultado de una orden directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de su política de “cero tolerancia a la corrupción”.

En el inmueble donde fue detenido, una residencia con alberca ubicada en Paraguay, se aseguraron joyas, fajos de dinero en diversas divisas, una botella de vino Prosecco italiano, identificaciones, y varios teléfonos celulares. Imágenes y videos difundidos muestran los objetos confiscados por las autoridades.

(X @@elalbertomedina)

Hernán Bermúdez Requena, también conocido como “El Abuelo” o “Requena”, fue funcionario estatal durante las administraciones de Adán Augusto López Hernández (2019-2021) y Carlos Manuel Merino Campos (2021-2024). Ocupó diversos cargos en el sector de seguridad, incluyendo la dirección del Centro de Reinserción Social de Tabasco, la Subsecretaría de Seguridad, y más tarde, la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.

Una orden de aprehensión contra Bermúdez fue girada el 14 de febrero de este año, y ese mismo día abandonó el país desde Yucatán con destino a Panamá. Posteriormente, hizo escala en España, y se le rastreó en Brasil antes de localizarlo finalmente en territorio paraguayo.

“El Abuelo” es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, el cual ha ampliado su operación en estados como Tabasco desde 2024 y es considerado brazo operativo del CJNG en la región. En meses recientes, las autoridades mexicanas han detenido a otros supuestos integrantes de esta organización, entre ellos Ulises Pinto, alias “El Mamado” o “El Pinto”.

El gobierno mexicano agradeció el apoyo del gobierno paraguayo en el marco de esta operación, destacando el uso eficaz de herramientas de inteligencia financiera y cooperación internacional para combatir estructuras del crimen organizado.

