Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Bermúdez Requena fue arrestado sin poner resistencia. National Anti-drug Secretariat (SENAD)

Al menos una docena de hombres equipados con armas largas y un ariete interrumpieron en un domicilio de Paraguay para arrestar a Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H y/o El Abuelo, presunto líder del grupo delictivo La Barredora.

Por medio de videos que circulan en redes sociales, se puede observar a elementos de seguridad de la República de Paraguay, rodeando la casa donde fue aprehendido Bermúdez junto a una mujer cuya identidad aún es desconocida.

De acuerdo con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, la detención se dio bajo la coordinación de agencias de seguridad paraguayas con apoyo de inteligencia y cooperación internacional de México. Asimismo, el mandatario afirmó que su pueblo no permitirá ni accederá acoger a criminales buscados a nivel mundial.

“Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el apoyo de la cooperación internacional.

Una docena de hombres armados irrumpió en la casa donde se hospedaba Hernán Bermúdez, reportan detención limpia.

“Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, se lee en publicaciones de X del mandatario.

Operación limpia: el arresto se cumplió sin disparos y sin resistencia

En videos subidos a redes sociales, se observa a los elementos de seguridad irrumpiendo en el predio (cuya ubicación aún no es revelada) por la madrugada del 13 de septiembre y entrando sin obstáculo alguno.

Tras unos segundos de operativo, se aprecia a los uniformados someter a una mujer y posteriormente acompañar a Bermúdez Requena a la sala de estar donde posteriormente es informado de sus derechos y arrestado.

Asimismo, se grabó lo incautado en la vivienda: relojes de lujo, joyería, dinero en efectivo (dólares y euros) y una nula resistencia.

Una docena de hombres armados irrumpió en la casa donde se hospedaba Hernán Bermúdez, reportan detención limpia.

De acuerdo con las autoridades de Paraguay, el objetivo principal del operativo era capturar a Hernán Bermúdez de una manera eficaz, pues según el video, el exfuncionario es considerado “el líder de un grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos”.

Al menos 12 dependencias participaron en la investigación y detención de Bermúdez Requena

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la operación conjunta fue encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la misma SSPC, que resultó en la captura de Bermúdez Requena.

Por su parte, el Gobierno de Paraguay reconoció el trabajo de la mandataria y aplaudió la lucha de ambas naciones contra el crimen organizado.

Al menos una docena de hombres irrumpió en el domicilio para arrestar al presunto líder de La Barredora. (FOTO: EFE)

“Hoy dimos un golpe al crimen organizado transnacional. La captura de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia, en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia de México.

“Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”, declaró el mandatario sudamericano.