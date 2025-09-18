México

Temblor hoy 18 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Sinaloa

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Por Miguel FloresyCinthia Salvador

En pocas líneas:

    20:48 hsHoy

    El SSN participará el 19 de septiembre en el simulacro organizado por las autoridades en materia de Protección Civil. A las 12:00 horas, emitiremos un mensaje sobre un sismo hipotético de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

    07:41 hsHoy

    A las 01:14 horas se registró un sismo de magnitud 4.3 a 106 kilómetros al oeste de Ahome, Sinaloa, con una latitud de 25.794° y una longitud de -110.218°, así como una profundidad de 3.3 km.

    Temblor reportado en Sinaloa. (SSN)
    Sinaloa registra sismo de magnitud 4.3

    El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    Por Infobae Noticias

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el temblor sucedió en Ahome. (Infobae)

    Un sismo de 4.3 de magnitud se registró en el municipio de Ahome ubicado en Sinaloa, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    07:38 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

