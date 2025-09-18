Temblor hoy 18 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Sinaloa

El SSN participará el 19 de septiembre en el simulacro organizado por las autoridades en materia de Protección Civil. A las 12:00 horas, emitiremos un mensaje sobre un sismo hipotético de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
A las 01:14 horas se registró un sismo de magnitud 4.3 a 106 kilómetros al oeste de Ahome, Sinaloa, con una latitud de 25.794° y una longitud de -110.218°, así como una profundidad de 3.3 km.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.