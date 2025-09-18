Temblor hoy 18 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Sinaloa

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Un sismo de 4.3 de magnitud se registró en el municipio de Ahome ubicado en Sinaloa , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

A las 01:14 horas se registró un sismo de magnitud 4.3 a 106 kilómetros al oeste de Ahome, Sinaloa, con una latitud de 25.794° y una longitud de -110.218°, así como una profundidad de 3.3 km.

El SSN participará el 19 de septiembre en el simulacro organizado por las autoridades en materia de Protección Civil. A las 12:00 horas, emitiremos un mensaje sobre un sismo hipotético de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

