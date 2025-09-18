México

Peso Pluma defiende la comida mexicana y critica el sabor del huevo y las tortillas de EEUU

El intérprete de corridos habló de cocina, nostalgia y sus mujeres favoritas en una charla donde la identidad mexicana fue protagonista

Por Luis Angel H Mora

Peso Pluma defiende la comida mexicana y critica el sabor del huevo y las tortillas de EEUU. (Instagram)

El cantante Peso Pluma, uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados en la actualidad, volvió a poner sobre la mesa su orgullo por la gastronomía mexicana durante una entrevista para Complex.

Acompañado de su primo y colega musical Tito Double P, el músico compartió sus preferencias culinarias y musicales, así como algunas anécdotas de su vida en Estados Unidos, donde reside actualmente.

En medio de una dinámica de preguntas en video, ambos artistas revelaron detalles sobre sus gustos personales, desde ropa hasta las primeras compras que realizaron tras su salto a la fama. Sin embargo, los comentarios de Peso Pluma sobre la comida destacaron de inmediato.

Al ser cuestionado sobre la peor comida que ha probado en Estados Unidos, el intérprete de “La bebé (Remix)” y “Hollywood” no dudó en señalar dos productos que a su juicio no igualan el sabor de México: el huevo y las tortillas.

Reportan que Tito Double P, primo de Peso Pluma, fue obligado a dejar EEUU tras suspensión de su visa. (Instagram)

Según el propio cantante, estos alimentos típicos de la dieta nacional simplemente no logran convencerlo “del otro lado”, a pesar de sus esfuerzos por adaptarse a la vida estadounidense.

“Pues el huevo aquí en Estados Unidos, la neta no casca, wey... Ah y las tortillas aquí no son para nada buenas. Las tortillas en México... y recién hechas. Esas no hay de otra”, señaló Peso Pluma.

Ambos comentaron que incluso en ninguna parte del país vecino han visto tortillerías, por lo que bromearon con al posibilidad de abrir una.

Posteriormente, en la misma charla los músicos compartieron que sus platillos favoritos incluyen desde tacos, hasta gorditas de chicharrón, pasando por Pozole, tacos dorados e incluso Tamales.

Las redes sociales se agitaron tras una reciente fotografía donde la cantante hace un sutil gesto que dio pie a especulaciones. (@keniaos, Instagram)

Las confesiones personales no se limitaron a la mesa. En la misma entrevista, Peso Pluma y Tito Double P hablaron sobre sus mayores inspiraciones musicales femeninas. El intérprete de “Lady Gaga” se pronunció contundente y expresó el amor que tiene por su actual pareja: “Mi mujer, Kenia, my girl Kenia Os, my beautiful girlfriend”.

Por su parte, Tito Double P mencionó a Belinda como su favorita, una elección que cobra sentido por la colaboración previa entre ambos cantantes en el tema “La Cuadrada”, un corrido que ha ganado fuerza en plataformas y entre los seguidores de ambos artistas.

Peso Pluma recientemente atrajo los titulares por su presencia en el New York Fashion Week 2025, en donde fue Embajador de la Moda, junto a otras figuras de importancia.

Por su parte, Tito Double P inició su gira de conciertos por México el pasado fin de semana con dos fechas sold out en el Palacio de los Deportes de CDMX.

