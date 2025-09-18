La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la octava semana

El estreno se podría atrasar 2 semanas. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Una inesperada estrategia redefinió la octava gala de nominación en La Casa de los Famosos México durante la noche del miércoles 17 de septiembre, cuando la producción modificó las reglas del juego mediante la incorporación de los tickets de la Noche de Cine de Terror.

Este giro otorgó beneficios decisivos a cuatro concursantes: Guana, Shiky, Aldo De Nigris y Abelito, quienes trazaron un rumbo diferente en la competencia gracias a las nuevas ventajas.

Los efectos inmediatos de estas ventajas se evidenciaron en la forma en que los nominados sumaron y restaron puntos entre los habitantes de la casa. Aldo De Nigris acumuló 6 puntos tras un intercambio realizado por Alexis Ayala, además de anularle a Dalílah Polanco una votación de 3 puntos, modificando así una parte crucial de la tabla de nominaciones. En cuanto a Guana, el beneficio le permitió asignar 2 puntos a cuatro concursantes distintos, incrementando su influencia en el tablero y generando incertidumbre sobre el desenlace de la jornada.

Por su parte, Abelito empleó su derecho para sustraer 3 puntos a Mar Contreras, reduciendo con ello las posibilidades de nominación para la actriz en esta fase del reality. Shiky, en tanto, recibió una habilidad única: su votación valió el doble, lo que le permitió entregar 6, 4 y 2 puntos en una sola ronda, aumentando el peso de su decisión frente a la del resto de los concursantes.

Con estos movimientos, la dinámica interna del concurso sufrió alteraciones significativas, aumentando la tensión y la incertidumbre entre los habitantes de la casa. Además de que los participantes llegan al proceso de nominación cargados de emociones tras la dinámica de “congelados” de la noche anterior.

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

Shiky: 6 puntos a Mar Contreras, 4 puntos a Aldo y 2 puntos a Alexis Ayala

Elaine Haro: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Abelito

Aldo De Nigris: 3 puntos a Dalílah, 2 puntos a Guana y 1 punto a Shiky

Dalilah Polanco: 2 puntos a Aarón, 1 punto a Alexis. (Los 3 puntos que eran para Aldo quedaron anulados)

Mar Contreras: 3 puntos a Dalílah, 2 puntos a Guana y 1 punto a Shiky

Abelito: 3 puntos a Guana, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Dalílah

Aaron Mercury: 3 puntos a Dalílah Polanco, 2 puntos a Guana, 1 punto a Shiky

Guana: 2 puntos a Aldo, 2 puntos a Mar, 2 puntos a Dalílah y 2 puntos a Shiky

Alexis Ayala: 3 puntos a Guana, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Shiky

Nominados del 10 de septiembre en “La Casa de los Famosos México 3″

El próximo domingo 21 de septiembre se anunciará al octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 3, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

Dalilah Polanco : nominada con 14 puntos

Aldo De Nigris : nominado con 13 puntos

Guana : nominado con 12 puntos

Shiky : nominado con 8 puntos

Mar Contreras : nominada con 7 puntos

Alexis Ayala: nominado con 2 puntos