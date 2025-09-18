México

ISSSTE advierte: uso excesivo de redes sociales e IA puede dañar la salud mental

Recomienda moderar su uso y pone a disposición la Línea de la Vida y atención psicológica y psiquiátrica

Por Lorna Huitrón

Guardar
Recomienda moderar su uso y
Recomienda moderar su uso y pone a disposición la Línea de la Vida y atención psicológica y psiquiátrica

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) subraya la relevancia de moderar el uso de redes sociales y otras tecnologías digitales, sobre todo en niños y adolescentes, quienes son los grupos más vulnerables a los efectos adversos de la sobreexposición digital.

De acuerdo a especialistas en salud mental del instituto, un uso excesivo o descontrolado de estas plataformas puede incrementar la ansiedad, la depresión y los sentimientos de inseguridad, además de distorsionar la percepción de la realidad y, en casos extremos, contribuir a conductas autolesivas.

Eréndira Vicencio Rosas, coordinadora nacional de Salud Mental y Atención Paliativa en la Dirección Médica del ISSSTE, el uso excesivo de estas plataformas puede aumentar inseguridades personales, distorsionar la percepción de la realidad y, en casos graves, generar conductas autolesivas.

“Es fundamental promover un uso responsable de estas herramientas, ya que los jóvenes comparten información personal que los hace vulnerables a riesgos diversos”, subrayó la especialista.

El ISSSTE enfatiza la necesidad
El ISSSTE enfatiza la necesidad de moderar el uso de redes sociales y tecnologías digitales en niños y adolescentes para proteger su salud mental

Inteligencia artificial como herramienta de apoyo

Aunque la IA puede presentar riesgos, también puede ser un aliado en la atención de la salud mental. La especialista señaló que los chatbots y otras aplicaciones digitales pueden facilitar un contacto inmediato con personas que presenten síntomas de ansiedad, depresión u otras afectaciones emocionales, siempre bajo supervisión clínica y con enfoque ético.

Señales de alerta y recursos de apoyo

Entre las señales de alerta que pueden indicar riesgo de conductas autolesivas se encuentran:

  • Aislamiento social
  • Descuidado de la higiene personal
  • Cambios en el comportamiento, irritabilidad o tristeza
  • Alteraciones del sueño
  • Variaciones de peso repentinas

El ISSSTE ofrece servicios especializados en salud mental, incluyendo consejería psicológica y psiquiátrica, telemedicina, y protocolos de atención como el Código Morado. Los derechohabientes pueden comunicarse con la Línea de la Vida al 800 911 2000 o al 911 en caso de presentar ansiedad, depresión, consumo de sustancias psicoactivas o haber sido víctimas de abuso.

Avances en la atención de la salud mental

La especialista indicó que los avances en la atención a enfermedades mentales incluye un enfoque comunitario más cercano a la población. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo contempla la salud mental como un eje prioritario y busca ampliar la cobertura de los servicios de atención especializada.

El ISSSTE enfatiza la necesidad
El ISSSTE enfatiza la necesidad de moderar el uso de redes sociales y tecnologías digitales en niños y adolescentes para proteger su salud mental

El ISSSTE enfatiza que el uso responsable de la tecnología debe estar acompañado de orientación profesional, especialmente para proteger a los niños y adolescentes, quienes son los más vulnerables a los riesgos digitales.

Temas Relacionados

salud mentalLínea de la Vidaredes socialesISSSTEmexico-noticias

Más Noticias

Detonó un arma de fuego en el patio de su casa luego de insultar a su pareja: vinculan a proceso a Jaime Eduardo “N” en Nayarit

Un juez ordenó mantener bajo resguardo al individuo tras los hechos ocurridos mientras se desarrolla la indagatoria correspondiente

Detonó un arma de fuego

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 18 de septiembre: Guana reconoce que se equivocó al nominar a Dalílah y Shiky

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Movimiento Ciudadano propone Parlamento de Turismo anual para impulsar desarrollo sostenible en la Ciudad de México

La propuesta fomentará la rendición de cuentas y la corresponsabilidad en la gestión turística y busca consolidar la capital del país como un destino internacional clave

Movimiento Ciudadano propone Parlamento de

Vicealmirante recurre al amparo para frenar detención por huachicol fiscal

El alto mando de la Marina no se encuentra en el país y señala amenazas

Vicealmirante recurre al amparo para

Seis cosas que debes hacer para mejorar la salud de tus articulaciones y evitar el desgaste de los huesos de las manos

La prevención del desgaste óseo cobran especial relevancia a medida que avanzan los años o cuando existen antecedentes familiares de enfermedades como la artritis

Seis cosas que debes hacer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vicealmirante recurre al amparo para

Vicealmirante recurre al amparo para frenar detención por huachicol fiscal

Departamento del Tesoro de EEUU anuncia nuevas sanciones a la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Rafael Caro Quintero y su cuarto encuentro con la justicia en EEUU: buscará revertir medidas de aislamiento

Sheinbaum acusa campaña de calumnias por versiones de amparos a los hijos de López Obrador

UIF y OFAC congelan activos de 22 objetivos ligados a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 18 de septiembre: Guana reconoce que se equivocó al nominar a Dalílah y Shiky

Con dos retazos de tela y una liga de pelo: así se hizo de último minuto el vestido que Galilea Montijo lució en LCDLFM

“Si no les nace...”: Luis Torres justifica a concursantes que no abrazaron a Fátima Bosch en Miss Universo México 2025

Quién es el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Acusan a fans de Ángela Aguilar de copiar el proyecto de carteles para Cazzu: “Por favor, somos tres, ni al caso”

DEPORTES

Filtran imágenes de Paco Palencia

Filtran imágenes de Paco Palencia y Conejo Pérez en el Mundial de Francia 98 divirtiéndose con extranjeras

Jerry Jones confirma regreso de los Dallas Cowboys a México: “cuando el Estadio Azteca este listo, nos verán allá”

Checo Pérez revela cuándo se subirá a su monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Julio César Chávez Jr. graba documental de su vida en medio de investigación por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte