ISSSTE advierte: uso excesivo de redes sociales e IA puede dañar la salud mental

Recomienda moderar su uso y pone a disposición la Línea de la Vida y atención psicológica y psiquiátrica

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) subraya la relevancia de moderar el uso de redes sociales y otras tecnologías digitales, sobre todo en niños y adolescentes, quienes son los grupos más vulnerables a los efectos adversos de la sobreexposición digital.

De acuerdo a especialistas en salud mental del instituto, un uso excesivo o descontrolado de estas plataformas puede incrementar la ansiedad, la depresión y los sentimientos de inseguridad, además de distorsionar la percepción de la realidad y, en casos extremos, contribuir a conductas autolesivas.

Eréndira Vicencio Rosas, coordinadora nacional de Salud Mental y Atención Paliativa en la Dirección Médica del ISSSTE, el uso excesivo de estas plataformas puede aumentar inseguridades personales, distorsionar la percepción de la realidad y, en casos graves, generar conductas autolesivas.

“Es fundamental promover un uso responsable de estas herramientas, ya que los jóvenes comparten información personal que los hace vulnerables a riesgos diversos”, subrayó la especialista.

El ISSSTE enfatiza la necesidad de moderar el uso de redes sociales y tecnologías digitales en niños y adolescentes para proteger su salud mental

Inteligencia artificial como herramienta de apoyo

Aunque la IA puede presentar riesgos, también puede ser un aliado en la atención de la salud mental. La especialista señaló que los chatbots y otras aplicaciones digitales pueden facilitar un contacto inmediato con personas que presenten síntomas de ansiedad, depresión u otras afectaciones emocionales, siempre bajo supervisión clínica y con enfoque ético.

Señales de alerta y recursos de apoyo

Entre las señales de alerta que pueden indicar riesgo de conductas autolesivas se encuentran:

Aislamiento social

Descuidado de la higiene personal

Cambios en el comportamiento, irritabilidad o tristeza

Alteraciones del sueño

Variaciones de peso repentinas

El ISSSTE ofrece servicios especializados en salud mental, incluyendo consejería psicológica y psiquiátrica, telemedicina, y protocolos de atención como el Código Morado. Los derechohabientes pueden comunicarse con la Línea de la Vida al 800 911 2000 o al 911 en caso de presentar ansiedad, depresión, consumo de sustancias psicoactivas o haber sido víctimas de abuso.

Avances en la atención de la salud mental

La especialista indicó que los avances en la atención a enfermedades mentales incluye un enfoque comunitario más cercano a la población. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo contempla la salud mental como un eje prioritario y busca ampliar la cobertura de los servicios de atención especializada.

El ISSSTE enfatiza la necesidad de moderar el uso de redes sociales y tecnologías digitales en niños y adolescentes para proteger su salud mental

El ISSSTE enfatiza que el uso responsable de la tecnología debe estar acompañado de orientación profesional, especialmente para proteger a los niños y adolescentes, quienes son los más vulnerables a los riesgos digitales.