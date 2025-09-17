México

Tras escándalos de ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón volverá a la pantalla con una película cómica

La actriz española retoma su carrera internacional como protagonista de la comedia italiana ‘Scuola di seduzione’

Por Armando Guadarrama

Karla Sofía Gascón encabeza el
Karla Sofía Gascón encabeza el elenco de Scuola di seduzione, una comedia italiana dirigida por Carlo Verdone que llegará en 2026 a Paramount+ (Reuters)

Karla Sofía Gascón, conocida por su rol en “Emilia Pérez”, vuelve a posicionarse en la industria cinematográfica al encabezar ‘Scuola di seduzione’, una nueva comedia italiana dirigida por Carlo Verdone.

Este proyecto representa para la actriz española una oportunidad relevante para demostrar su capacidad en registros distintos, luego de varios meses marcados por controversias en su vida pública y profesional.

El anuncio de su participación fue realizado por la propia Gascón a través de Instagram, donde expresó su agradecimiento: “Un honor formar parte de este proyecto tan hermoso en Roma. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de ‘Scuola di seduzione’ Italia”, publicó la actriz en sus redes.

Tras la polémica en redes
Tras la polémica en redes sociales que marcó su reciente carrera, la actriz española busca reimpulsar su imagen con este proyecto internacional (Europa Press)

La película, cuya trama se desarrolla en una ciudad marcada por el avance de la inteligencia artificial, propone seguir la historia de seis personajes con inseguridades afectivas que acuden a una singular “escuela de seducción” en busca de respuestas para sus vidas amorosas.

Dicho filme contará además con la participación de figuras reconocidas del cine italiano como Vittoria Puccini y Lino Guanciale, y tiene previsto su estreno en 2026 a través de Paramount+.

La oportunidad de protagonizar una comedia italiana representa para Karla Sofía Gascón un paso significativo, ya que le permitirá posicionarse fuera del círculo noticioso que la involucró en polémicas durante los últimos meses.

Durante la campaña de premios de la película Emilia Pérez, resurgieron publicaciones de años previos en la red social X que generaron fuertes críticas por su contenido relacionado con racismo, islamofobia y comentarios ofensivos sobre diversos temas sociales.

En la trama de la
En la trama de la película, seis personajes buscan superar sus inseguridades sentimentales en una singular escuela de seducción, ambientada en una Roma futurista (El Hormiguero)

Estos incidentes coincidieron con la atención mediática y las nominaciones obtenidas por el filme, llevando incluso al director Jacques Audiard a marcar distancia respecto a esas manifestaciones: “[Los comentarios] dañaron la confianza y el ambiente de trabajo en el equipo; son imperdonables”, sostuvo Audiard, según declaraciones recogidas entonces.

Frente a la presión mediática, Gascón optó por disculparse públicamente y anunciar que limitaría sus declaraciones para no acaparar la atención durante la temporada de premios.

Reconoció el daño de algunas de sus expresiones y afirmó: “Como persona transgénero entiendo el sufrimiento y no soy racista ni instrumento de odio”, además de matizar que ciertos mensajes fueron sacados de contexto y que algunos de los tuits no le correspondían.

Gascón se mantuvo alejada del
Gascón se mantuvo alejada del foco mediático tras disculparse públicamente por antiguos mensajes polémicos, apostando ahora por una presencia activa en el cine europeo (Reuters)

Con el inicio de nuevas grabaciones en Roma bajo la dirección de Carlo Verdone —“Hoy es un día muy particular. Estoy muy contento porque me encuentro en el set de mi película número 28. Esperamos hacerlo bien... yo haré lo posible”, aseguró el director—, Gascón afronta un reto doble: consolidarse en el mercado europeo y dejar atrás las controversias recientes.

Además de este proyecto, mantiene en agenda otros trabajos como el western Trinidad, junto a Paz Vega y Gabriela Andrada, así como nuevas colaboraciones internacionales que refuerzan su estrategia para permanecer activa en los circuitos cinematográficos.

