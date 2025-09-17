México

Sindicatos, la Familia Michoacana y Los Mayas: los grupos ligados a “El Memo”, presunto líder delictivo en Edomex

Dicho sujetos sería responsable de diversos delitos tales como tráfico de armas y delincuencia organizada

Por Luis Contreras

En el Edomex han sido
En el Edomex han sido identificadas organizaciones que se asumen como sindicatos pero ligadas a actividades criminales (Archivo)

Tras darse a conocer que fue girada una orden de aprehensión en contra de Guillermo “N”, quien es un hombre conocido como El Memo y/o El Jefe, un sujeto que podría estar ligado con diversos delitos, tales como tráfico de armas, homicidio, secuestro, delincuencia organizada, venta de combustible robado, entre otros.

Las acusaciones en contra de El Memo están contenidas en la carpeta FED/FEMDO/UEIDMS-MEX/0000421/2024, la cual señal que el hombre buscado por las autoridades también estaría ligado con estructuras delictivas diferentes.

Presuntos sindicatos

Es importante señalar que Guillermo “N” es identificado como presunto líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON). En diferentes ocasiones las autoridades mexiquenses han detenido a personas ligadas a dicha estructura.

Por ejemplo, el pasado 14 de agosto fue informado el arresto de Berenice “N”, objetivo prioritario y señalada como integrante del grupo mencionado.

Una de las personas detenidas
Una de las personas detenidas ligadas a la USON (FGJEM)

Mientras que, a mediados de julio pasado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el aseguramiento de 55 inmuebles, uno de ellos en Ecatepec y que al parecer era usado por la USON como oficina.

Asimismo, El Jefe estaría ligado con las organizaciones Sindicato 22 de Octubre y Sindicato 25 de Marzo, los cuales aparecen en una lista de organizaciones criminales, entre ellas presuntos sindicatos, creada por la Fiscalía del Edomex.

La Familia Michoacana, La Chokiza y Los Mayas

Respecto al caso de la Familia Michoacana es de resaltar que dicho grupo delictivo ha sido relacionado con el denominado Sindicato Bicentenario.

En octubre pasado fue detenido Efrén “N”, un sujeto que, según las averiguaciones de las autoridades, recibía “instrucciones directas de Johnny Hurtado alias “El Fresa“, este ultimo uno de los líderes de la Familia Michoacana.

Ahora bien, la orden de aprehensión reciente es derivada de la detención de Alejandro “N”, alias El Choko y quien sería líder de La Chokiza. Dicho sujeto es acusado de extorsión, despojo, narcomenudeo y cobros gota a gota, entre otras acciones.

El detenido fue puesto a
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Por su parte Fernando Vilchis Contreras, diputado federal por el distrito 10 de Ecatepec, aseguró el 24 de abril pasado haber entregado datos a las autoridades mexiquenses sobre el grupo conocido como Los Mayas quienes, argumenta, son un grupo cercano al USON.

Entregué información puntual a la Fiscalía sobre esta organización y particularmente de su líder Juan Manuel, alias El Maya, para que fueran investigados por sus actividades ilícitas en el municipio de Ecatepec", escribió Vilchis.

Además, el grupo Los Mayas también es identificado como un sindicato ligado a extorsiones en Ecatepec.

