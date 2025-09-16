México

Los dos cárteles detrás del huachicol fiscal: la red criminal que sacudió a la Marina, políticos y empresarios en México

Detenciones clave en Texas permitieron identificar la estructura y alcance de la red de contrabando de combustibles, según la periodista Anabel Hernández

Por Aranza Estrada

Guardar
Autoridades federales aseguraron más de
Autoridades federales aseguraron más de 18 millones de litros de hidrocarburo entre Ensenada y Altamira, en una operación que expuso una red de huachicol fiscal supuestamente ligada al CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

Una investigación iniciada en Estados Unidos reveló una red de contrabando de combustibles conocida como huachicol fiscal, que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina, funcionarios de aduanas, empresarios y políticos mexicanos, con presuntos vínculos directos a los Cártel del Golfo (CDG) y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso, que puso bajo escrutinio a figuras clave del actual y anterior gobierno federal, se ha convertido en un asunto de seguridad nacional tanto para México como para Estados Unidos, según expuso la periodista Anabel Hernández en entrevista con Aristegui Noticias.

La investigación comenzó en 2022 en la Corte del Distrito Sur de Texas, tras la detención de José de Jesús Tapia Fernáandez, exdiputado del PRI en Tamaulipas y expresidente del Congreso local, junto con Rigoberto Brown Cantú.

Investigación en EEUU revela red
Investigación en EEUU revela red de huachicol fiscal vinculada a altos mandos de la Marina y cárteles mexicanos. (Infobae México/Jovani Pérez)

Estados Unidos y México bajo presión por red de contrabando ligada al narco

Ambos fueron señalados como piezas fundamentales en la operación de empresas de transporte que movilizaban millones de litros de hidrocarburos desde la frontera entre Texas y Matamoros hacia puertos mexicanos como Ensenada, Guaymas y Tampico.

Hernández explicó que estos arrestos permitieron a las autoridades estadounidenses identificar la estructura y el alcance de la red, la cual operaba bajo la lógica de un cártel y mantenía nexos con organizaciones criminales catalogadas como narcoterroristas por el gobierno estadounidense.

En marzo pasado, el Gabinete de Seguridad de México anunció el decomiso de más de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el mayor aseguramiento registrado hasta la fecha y directamente vinculado a esta red.

Posteriormente, en septiembre, se reportó la detención de 15 personas presuntamente relacionadas con el caso. Hernández señaló que la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos fue determinante para que las autoridades mexicanas actuaran, y que el tema fue abordado durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al territorio mexicano.

“Uno de los temas que habría tratado Marco Rubio en su reunión y su comitiva en las reuniones que tuvieron en México fue justamente este cartel del huachicol, dirigido desde la cúpula de la Secretaría de Marina”, detalló la periodista en declaraciones recogidas por Aristegui Noticias.

La red, según la investigación, operaba en asociación con el Cártel del Golfo en una primera etapa y, posteriormente, con el CJNG. Un caso ilustrativo es el de César Morfin Morfin, alias “el Primito”, quien, de acuerdo con información oficial estadounidense de mayo de 2024, pertenecía a ambas organizaciones criminales. Esta colaboración entre cárteles evidencia la magnitud y sofisticación del entramado delictivo.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la presunta implicación de altos mandos de la Secretaría de Marina. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el 2 de septiembre, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien cuenta con una suspensión provisional que impide su detención, son señalados como “los jefes de este cártel de huachicol”.

Manuel Roberto Farías Laguna es
Manuel Roberto Farías Laguna es un vicealmirante de la Secretaría de Marina de México, que fue detenido en septiembre de 2025 por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. (FOTO: RRSS)

Ambos son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hernández cuestionó la postura del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien afirmó que Ojeda Durán fue quien alertó sobre la red hace dos años, y consideró que tanto el fiscal como el gobierno federal intentan exonerar anticipadamente al exsecretario.

“No creo que el propio secretario de Marina haya ignorado eso durante todo un sexenio”, afirmó la periodista, y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) cite a declarar tanto a Ojeda Durán como al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso también alcanzó al sector empresarial y financiero. De acuerdo con información publicada por el diario El Financiero y citada por Hernández, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, figura en la lista de empresas bajo investigación por presuntos vínculos con la red de huachicol fiscal.

Se estima que 220 millones de pesos habrían sido lavados a través de Vector mediante empresas como Grupo Potesta, dedicadas a la importación y comercialización de combustible ilícito.

Hernández subrayó que fue el gobierno de Estados Unidos quien primero identificó a Vector como una entidad financiera presuntamente involucrada en el lavado de dinero de procedencia ilícita, relacionado con los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación.

Denunció que la divulgación de datos confidenciales derivó en la muerte de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fue hallado sin vida el pasado 8 de septiembre y era responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.

La periodista sostuvo que la filtración solo pudo provenir de las propias autoridades y advirtió sobre el riesgo que esto representa para testigos clave y para la integridad de la investigación.

Tras el fallecimiento de Pérez Ramírez, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que no estaba involucrado con la red criminal, pese a que algunos medios reportaron lo contrario. Hernández calificó el manejo del caso como el principal escándalo de corrupción admitido públicamente durante el actual régimen, y criticó la falta de responsabilidad en la gestión de la información.

Claudia Sheinbaum se compromete a
Claudia Sheinbaum se compromete a aumentar el salario mínimo (Foto Presidencia)

La respuesta política

El silencio del expresidente López Obrador y la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recientemente afirmó que la corrupción había sido erradicada, han sido objeto de críticas.

Anabel Hernández cuestionó la falta de pronunciamiento del exmandatario sobre un caso que se gestó durante su sexenio y en los primeros meses del actual gobierno. Además, recordó que el entramado del huachicol fiscal no es un fenómeno aislado, sino que existen antecedentes como la red encabezada por Sergio Carmona Angulo, alias “El Rey del Huachicol”.

Según información de la propia periodista, Carmona operó una red de tráfico de combustibles, con rutas desde Texas hacia Tamaulipas, aprovechando documentación apócrifa y mecanismos de evasión fiscal, sin embargo, Carmona fue asesinado en 2021, su organización nunca fue desmantelada y que estuvo vinculada al financiamiento ilegal de campañas políticas de Morena en varios estados.

La investigación también generó señalamientos sobre la posible implicación de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, en una red similar a la de Carmona y a la liderada por altos mandos de la Marina. Anabel aclaró que estas acusaciones requieren corroboración y que aún no se han convertido en expedientes formales ante las autoridades.

El caso ha adquirido una dimensión estratégica para Estados Unidos, que considera la corrupción y el flujo de recursos hacia los cárteles como un problema de seguridad nacional.

La magnitud de la red y su penetración en las estructuras de poder mexicanas han elevado la preocupación en Washington, donde el tema se ha convertido en una prioridad en la agenda bilateral.

Temas Relacionados

Huachicol fiscalCJNGCártel del GolfoCártel Jalisco Nueva GeneraciónAnabel HernándezCorrupción en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Por qué nos afectan tragedias ajenas como la explosión de Iztapalapa? Se llama ansiedad vicaria y en esto consiste

Sentir miedo, angustia o preocupación tras un accidente traumático es normal, aunque no se tenga una relación directa con lo sucedido, y es importante validarlo

¿Por qué nos afectan tragedias

Vivas a las mujeres y a Josefa Ortiz Téllez-Girón: ¿cuál fue la arenga de Sheinbaum en su primer Grito de Independencia?

La presidenta salió al balcón de Palacio Nacional vestida de morado

Vivas a las mujeres y

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 16 de septiembre

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Cuál es la calidad del

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 16 de septiembre

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

CDMX: estos son los vuelos

Heavy Metal X’Mas 2025: cartel completo y todo sobre la posada para fanáticos del metal extremo en CDMX

Heavy Metal X’Mas tendrá su priemra edición en la capital el próximo 13 de diciembre

Heavy Metal X’Mas 2025: cartel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caro Quintero seguirá en aislamiento

Caro Quintero seguirá en aislamiento extremo en EEUU: revelan que dirigió red narco desde prisión en México a través de su hermano

Golpe a La Unión Tepito: cayó “El Irving”, uno de los criminales más buscados en la CDMX

Cae “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos y cercano a Iván Archivaldo

EEUU coloca a México en lista de principales países de tránsito de drogas, pide mayor esfuerzo en combate al narco

Caen dos hombres con 24 millones de pesos en drogas: viajaban en un autobús con paquetes con el logo de Batman

ENTRETENIMIENTO

Heavy Metal X’Mas 2025: cartel

Heavy Metal X’Mas 2025: cartel completo y todo sobre la posada para fanáticos del metal extremo en CDMX

Familia Aguilar en Guadalajara: así fue su concierto en el Grito de Independencia pese a petición de cancelación

Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este martes 16 de septiembre

Alexis Ayala rompe en llanto durante reencuentro con su esposa Cinthia Aparicio

Así reaccionó Elaine Haro a los comentarios de Cuarto Noche tras su salida de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Turki Al Sheikh adelanta el

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX