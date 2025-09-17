México

Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 16 de septiembre

El sorteo Gana Gato se juega tres días por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2906 dada a conocer por la Lotería Nacional

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con 10 pesos puedes ganar
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato (Infobae/Jovani Pérez)

Este martes la Lotería Nacional para la Asistencia Pública divulgó los resultados del sorteo 2906 de Gana Gato. Tenemos los números ganadores enseguida.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se estropee.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 16 de septiembre.

Sorteo: 2906.

Premio mayor: 04, 01, 01, 04, 02, 05, 02 y 01.

Dinero entregado: $593,602.51 pesos.

El Gana Gato se hace en tres ocasiones en la semana, todos los martes, jueves y sábados, los resultados del sorteo se dan a conocer el mismo día después de las 9:00 horas de la noche.

Que necesito para reclamar un premio de Gana Gato

Los resultados ganadores de Gana
Los resultados ganadores de Gana Gato (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de la lotería Gana Gato, sigue estos pasos principales:

Verifica que tu boleto tenga la combinación ganadora correspondiente al sorteo en cuestión. Puedes consultar los resultados en la página oficial de la Lotería Nacional, en la transmisión en vivo del sorteo o mediante la aplicación TuLotero que avisa si eres ganador.

Para cobrar el premio, acude a las oficinas autorizadas de la Lotería Nacional con tu boleto ganador en buen estado (sin alteraciones). Presenta además identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM), CURP, RFC y comprobante de domicilio reciente.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente del sorteo. Pasado este plazo, el derecho a cobrar caduca.

Para premios mayores, podrían solicitarte documentación adicional como la constancia de situación fiscal y tramitar el cobro ante notario público si aplica.

Ten en cuenta que los pagos pueden realizarse en efectivo o depósito bancario tras la validación del boleto y documentos entregados.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Gana GatoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

“El Memo” se encuentra prófugo tras varios cateos que autoridades realizaron en sus propiedades

Ordenan detención de líder de

Esta enfermedad podría estar detrás del dolor de tus articulaciones

No solo el envejecimiento o el esfuerzo físico explican la aflicción articular, existen múltiples enfermedades y condiciones que pueden desencadenarla

Esta enfermedad podría estar detrás

Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

La diferencia de estatura entre ambos ha generado curiosidad, pero lejos de ser un obstáculo, ha fortalecido su relación y los ha posicionado como un ejemplo de amor genuino en el reality

Abelito manda romántico mensaje a

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Inundaciones en Tlalpan: así quedaron la Picacho - Ajusco y Periférico tras las intensas lluvias de este 16 de septiembre

Las precipitaciones provocaron acumulaciones superiores a los 50 mm en el sur de la capital, con afectaciones en vialidades clave, transporte público y zonas habitacionales

Inundaciones en Tlalpan: así quedaron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ordenan detención de líder de

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

Sindicatos, la Familia Michoacana y Los Mayas: los grupos ligados a “El Memo”, presunto líder delictivo en Edomex

Quién es Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit con presuntos vínculos con el CJNG

Detienen a mexicano con más de un millón de pesos en heroína oculta en un auto en la frontera

Sustituyen al general que reveló la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena

ENTRETENIMIENTO

Abelito manda romántico mensaje a

Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

Miss Sonora niega envidia hacia Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo: “Por dignidad”

¿No sabes que ver? Aquí está el ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts más escuchados

Fans mexicanos recuerdan a Robert Redford tras su muerte con esta popular película nominada al Oscar

DEPORTES

Diablos Rojos de México anuncia

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica