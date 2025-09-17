La reacción de Jorge Ortiz de Pinedo al insólito Grito en Campeche que lo hizo ‘héroe’ de la Independencia

(X)

El Grito de Independencia en Escárcega, Campeche, tenía todos los elementos para ser una noche solemne: campana, balcón, viva México y aplausos.

Pero el momento se volvió comedia nacional cuando el alcalde Juan Carlos Hernández Rath confundió a una de las figuras más importantes de la historia con… un actor de televisión.

Así fue el error que encendió las redes

Mientras la multitud esperaba escuchar los nombres de los héroes patrios, el edil tomó aire y lanzó la lista. Todo iba bien hasta que llegó a Josefa Ortiz de Domínguez. En lugar de su apellido histórico, dijo con voz firme:“¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”.

El público respondió con el tradicional “¡Viva!” sin reparo, mientras el video del momento corría como pólvora en redes sociales.

En cuestión de horas, la frase “Josefa Ortiz de Pinedo” se convirtió en tendencia. No faltaron los memes, los clips en bucle y las bromas sobre genealogías imposibles.

El lapsus tiene una explicación sencilla: la similitud entre los apellidos y la vigencia del comediante Jorge Ortiz de Pinedo, que sigue presente en la memoria colectiva por su larga trayectoria en televisión y teatro.

Pero eso no evitó que el alcalde quedara inmortalizado en la lista de grandes “gritazos” de la historia mexicana.

La reacción de Jorge Ortiz de Pinedo

Lejos de molestarse, el creador de Dr. Cándido Pérez convirtió el resbalón en un chiste digno de sus mejores sketches.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el actor publicó una imagen que fusiona su rostro con una ilustración de la verdadera “Corregidora”, acompañada del texto:“Ja ja ja ja ja Mi ta-ta-ta-ta-ta-tarabuela!!!”.

La respuesta fue celebrada con miles de likes y comentarios que agradecieron su buen humor. En sus historias de Instagram también compartió el video del momento exacto en que el alcalde campechano soltó el apellido equivocado, rematando la noche con carcajadas digitales.

Este tipo de confusiones no son nuevas, pero pocas veces el protagonista del lapsus es tan rápido para reírse de sí mismo.

Mientras tanto, la verdadera Josefa Ortiz de Domínguez, clave en la conspiración de Querétaro y símbolo de valentía, mantiene su lugar en la historia. Eso sí, ahora tiene un “pariente” inesperado en el imaginario popular.