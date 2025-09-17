México

La reacción de Jorge Ortiz de Pinedo al insólito Grito en Campeche que lo hizo ‘héroe’ de la Independencia

El actor mexicano respondió con una publicación en sus redes sociales tras el peculiar nombramiento ocurrido en el grito

Por Zurisaddai González

Guardar
(X)
(X)

El Grito de Independencia en Escárcega, Campeche, tenía todos los elementos para ser una noche solemne: campana, balcón, viva México y aplausos.

Pero el momento se volvió comedia nacional cuando el alcalde Juan Carlos Hernández Rath confundió a una de las figuras más importantes de la historia con… un actor de televisión.

Así fue el error que encendió las redes

Mientras la multitud esperaba escuchar los nombres de los héroes patrios, el edil tomó aire y lanzó la lista. Todo iba bien hasta que llegó a Josefa Ortiz de Domínguez. En lugar de su apellido histórico, dijo con voz firme:“¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”.

El público respondió con el tradicional “¡Viva!” sin reparo, mientras el video del momento corría como pólvora en redes sociales.

Este momento fue ampliamente compartido a través de redes sociales Crédito: Redes sociales

En cuestión de horas, la frase “Josefa Ortiz de Pinedo” se convirtió en tendencia. No faltaron los memes, los clips en bucle y las bromas sobre genealogías imposibles.

El lapsus tiene una explicación sencilla: la similitud entre los apellidos y la vigencia del comediante Jorge Ortiz de Pinedo, que sigue presente en la memoria colectiva por su larga trayectoria en televisión y teatro.

Pero eso no evitó que el alcalde quedara inmortalizado en la lista de grandes “gritazos” de la historia mexicana.

La reacción de Jorge Ortiz de Pinedo

Lejos de molestarse, el creador de Dr. Cándido Pérez convirtió el resbalón en un chiste digno de sus mejores sketches.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el actor publicó una imagen que fusiona su rostro con una ilustración de la verdadera “Corregidora”, acompañada del texto:“Ja ja ja ja ja Mi ta-ta-ta-ta-ta-tarabuela!!!”.

(X)
(X)

La respuesta fue celebrada con miles de likes y comentarios que agradecieron su buen humor. En sus historias de Instagram también compartió el video del momento exacto en que el alcalde campechano soltó el apellido equivocado, rematando la noche con carcajadas digitales.

Este tipo de confusiones no son nuevas, pero pocas veces el protagonista del lapsus es tan rápido para reírse de sí mismo.

Mientras tanto, la verdadera Josefa Ortiz de Domínguez, clave en la conspiración de Querétaro y símbolo de valentía, mantiene su lugar en la historia. Eso sí, ahora tiene un “pariente” inesperado en el imaginario popular.

Temas Relacionados

Jorge Ortiz de PinedoGrito de IndependenciaCampecheEscárcegaJuan Carlos Hernández Rath

Más Noticias

Inhabilitan a empresa de seguridad tras cierre de museos manejados por el INAH

Resolución genera incertidumbre en la protección de recintos en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas

Inhabilitan a empresa de seguridad

Cancillería de México busca acelerar el proceso de extradición de Hernán Bermúdez: “Le espera su juicio aquí”, sentencia Sheinbaum

La mandataria declaró que el arresto del exfuncionario fue un trabajo binacional de inteligencia que aún no termina

Cancillería de México busca acelerar

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 17 de septiembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cómo está

IA humilla a estudiante estadounidense al corregirle su español: “Eso fue terrible”

Entre burlas y empatía, los internautas mexicanos recordaron las dificultades de aprender un idioma extranjero

Infobae

Gobierno de Sheinbaum busca incluir a Jalisco y Chiapas en red nacional de la alerta sísmica

La coordinadora nacional de Protección Civil asegura que la integración de estos estados quede lista antes de que termine el 2025

Gobierno de Sheinbaum busca incluir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cancillería de México busca acelerar

Cancillería de México busca acelerar el proceso de extradición de Hernán Bermúdez: “Le espera su juicio aquí”, sentencia Sheinbaum

John K. Hurley viaja a México: en la mira financiamiento ilícito de cárteles y flujo de fentanilo hacia EEUU

Director del FBI propone “cazar” a cárteles mexicanos como a organizaciones terroristas; Trump reclama acciones más agresivas

Secretario de Seguridad afirma que Sinaloa está a salvo tras masacre: “Navolato está reforzado desde hace tiempo”

¿Quiénes son Los Rusos y cómo se convirtieron en el brazo armado de La Mayiza?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo

La Chilindrina reaparece tras fuertes problemas de salud y manda un mensaje al pueblo mexicano: “Un abrazo”

Susana Zabaleta defiende a su novio Ricardo Pérez tras zafarrancho con la prensa y rumores de presunta infidelidad: “Aquí estoy dando la cara”

“Ella no apuñaló a nadie”: Erika González defiende a Ángela Aguilar y la compara con Marianne Gonzaga

Reportan lesionados en concierto de Julión Álvarez en Puebla: gobierno niega rumores y defiende gasto de 15 MDP en eventos

DEPORTES

Todos los partidos de la

Todos los partidos de la MLB hoy 17 de septiembre: horarios y estadios

Selección Mexicana confirma a su último rival del año 2025: conoce a quién se enfrentará

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta