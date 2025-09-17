México

Kenia López Rabadán reconoce a Sheinbaum por incluir a mujeres en Grito de Independencia: “Es una deuda que se está pagando”

La diputada panista celebró que este año hubo representantes de los tres Poderes de la Unión en el Desfile Militar

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Kenia López Rabadán en la
Kenia López Rabadán en la tribuna de la Cámara de Diputados para presentar una iniciativa en materia de Búsqueda de Personas, el pasado 26 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por incluir a Leona Vicario, a Gertrudis Bocanegra y a Manuela Molina en las arengas del Grito de Independencia, al considerarlo parte de “una deuda histórica con las mujeres que ya se está pagando”.

La diputada resaltó que en México el 51% de la población son mujeres, destacando que han sido pieza clave en la historia del país, por lo que también influirán en la construcción del presente y del futuro, al ocupar puestos en la política, el sector privado y el espacio público.

Ante esto último, le sumó que actualmente el Senado y la Cámara de Diputados, así como el Poder Ejecutivo, son presididos por una mujer, por lo que aseveró que “es tiempo de demostrar que las mujeres podemos hacer política de la buena”

“En México, el 51% de la población somos mujeres. Es claro que había una deuda histórica con las mujeres. Este país se ha construido a lo largo de mucha historia con mujeres trabajadoras, con mujeres en la familia, con mujeres en las empresas, con mujeres en el espacio público y con mujeres en el espacio privado y hoy, es tiempo de visibilizarlas.

“Me parece que es una deuda histórica que se está pagando y que además sin lugar a dudas este México del presente y del futuro se va a construir con mujeres en el poder, hoy tenemos una presidenta en el Senado, una servidora presidiendo la Cámara de Diputados, una presidenta en el Ejecutivo, es tiempo de demostrar que las mujeres podemos hacer política de la buena, una política a favor de las y los ciudadanos”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación.

En este sentido, la legisladora también celebró que en el Desfile Militar estuvieron presentes los representantes de los tres Poderes de la Unión y no solo de la Presidencia de la República, considerando que “sin lugar a dudas, a México le hace bien una fotografía de pluralidad”.

Resaltó que desde hace tres años el Poder Legislativo no acudía a estos espacios republicanos y no estaba la representación de las y los diputados federales en el Desfile Cívico Militar. 

“Somos mujeres y hombres que todos los días aspiramos a construir un mejor país y, sin lugar a dudas, estas fotografías de pluralidad le hacen bien a un país como el nuestro”, agregó.

Reiteró que este acto cívico es un día importante para los poderes, porque México se entiende con distintas visiones y se entiende que todos buscan un mejor país.

