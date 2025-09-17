México

Hallan sin vida a boxeador en la frontera entre Sonora y Estados Unidos

Autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para aclarar los hechos

Por Jesús Tovar Sosa

Colectivos informaron sobre el hallazgo
Colectivos informaron sobre el hallazgo y la identificación del cuerpo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La comunidad de San Luis Río Colorado se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida del joven boxeador Jesús Iván, de 21 años de edad, quien fue encontrado la mañana del pasado 15 de septiembre de 2025, envuelto en una cobija sobre la carretera que conduce al Golfo de Santa Clara, en la frontera entre México y Estados Unidos.

El descubrimiento fue reportado por transeúntes en las primeras horas del día, quienes alertaron a las autoridades. Elementos de seguridad acudieron al lugar y confirmaron la presencia del cuerpo. Las autoridades locales iniciaron de inmediato las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento.

Jesús Iván, conocido en el ambiente boxístico como “Rafaguita”, era originario de Nogales, Sonora, y recientemente se había trasladado a San Luis Río Colorado, donde llevaba pocos días residiendo. Según fuentes oficiales, el joven no presentaba signos visibles de violencia externa, aunque se espera que la necropsia revele mayores detalles sobre la causa de muerte.

Amigos y familiares lamentaron el
Amigos y familiares lamentaron el fallecimiento del joven deportista. Foto: (Redes sociales)

El boxeador se desempeñaba en la división gallo y contaba con una trayectoria profesional modesta, con un récord de siete victorias, nueve derrotas y un nocaut, de acuerdo con el portal especializado BoxRec.

La noticia fue difundida por el Colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora, organización integrada por familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la región. A través de sus redes sociales, informaron sobre la localización del cuerpo y agradecieron el apoyo de la ciudadanía para lograr su identificación.

“El joven de 21 años de edad, de nombre Jesús Iván, de profesión boxeador, fue encontrado sin vida envuelto en una cobija la mañana del pasado 15 de septiembre... Agradecemos el apoyo de la ciudadanía”, publicó el colectivo.

El caso del joven boxeador
El caso del joven boxeador fue tomado por autoridades, quienes ya investigan los hechos. Foto: (Redes sociales)

Asimismo, se informó que ya se iniciaron los trámites para la entrega del cuerpo a sus familiares, quienes se encuentran devastados por la pérdida. Amigos, familiares y miembros de la comunidad deportiva han expresado su pesar a través de redes sociales, recordando al joven como un chico alegre, trabajador y apasionado por el boxeo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sonora ha tomado el caso y continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Hasta el momento no se ha informado si hay personas detenidas o líneas de investigación específicas.

En tanto, usuarios en redes lamentaron los hechos, señalando que el boxeador era una joven promesa para el deporte en México.

