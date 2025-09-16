“Las tradiciones no se cancelan”: Pepe Aguilar desafía campaña en su contra y celebra triunfo en el Grito de Guadalajara

(IG)

La noche del 15 de septiembre en Guadalajara terminó siendo un revés inesperado para quienes buscaban impedir el concierto gratuito de la familia Aguilar.

Pese a una campaña en Change.org que reunió más de 213 mil firmas pidiendo cancelar la presentación, Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo subieron al escenario y ofrecieron un espectáculo que encendió la Plaza de la Liberación.

“A veces, con tanto ruido, lo único que queda es cantar más fuerte”

Horas antes del concierto, Pepe Aguilar compartió un mensaje cargado de orgullo y firmeza:

“Hay días que no se explican. Y lugares donde no hace falta explicarlos. Estoy en Guadalajara!!! una ciudad que lleva toda mi historia entre sus calles, como yo llevo siempre a México en mi voz. Esta noche me acompañan mis hijos, mi mariachi y mi banda, y todo lo que soy”, comentó y agregó:

(Captura YT: Pepe Aguilar)

“Porque las tradiciones no se cancelan. La raíz no se discute. Y el amor por lo que nos une… no se vota. A veces, con tanto ruido alrededor, lo único que queda es cantar más fuerte!!!! Gracias GUADALAJARA !!! Gracias México amado 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Aquí sigo. Aquí estoy. Y esta noche no estoy solo. ¡Estamos todos! VIVA MÉXICO CA……BRITOS!!!”

El mensaje, interpretado por muchos como una respuesta a la presión de redes sociales, se volvió viral en pocas horas.

Después del show: “La música habla por sí sola”

Tras el concierto, Aguilar publicó un video para agradecer la energía de la noche:

“Otro 15 de septiembre maravilloso donde la hermandad de sangre que tenemos los mexicanos se une. Es el vehículo que pone las prioridades en su lugar. La música que todo el mundo entiende, siente, la cultura de nuestro país, habla por sí sola. Hay que cantar duro, hay que cantar fuerte. Viva México”.

Sus palabras cerraron una jornada que, lejos de la tensión previa, se transformó en una celebración multitudinaria.

El famoso y su familia dieron el concierto del 15 de septiembre. (IG/pepeaguilar_oficial)

El contexto: una campaña de cancelación que no frenó la fiesta

Días antes, una petición en Change.org había solicitado cancelar el espectáculo, argumentando las recientes controversias que envuelven a la familia. La campaña superó las 213 mil firmas, alimentada por los comentarios de Emiliano Aguilar —hijo mayor de Pepe— y las tensiones mediáticas en torno a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar será una de las principales atracciones de las Fiestas de San Pedro en Neiva, el próximo 29 de junio - crédito @pepeaguilar_oficial/Instagram

Sin embargo, la noche del 15 de septiembre desmintió los pronósticos: la plaza se llenó, el ambiente fue festivo y la música predominó sobre la polémica. Leonardo Aguilar agradeció en Instagram: “Guadalajara, muchas gracias. ¿Qué tal estuvo el show? Los queremos mucho, ojalá volvamos muy pronto”. Ángela también expresó: “Estuvo increíble, gracias por todo su cariño, por su amor”.

Mientras en Morelia Christian Nodal lidiaba con una lluvia intensa, en Guadalajara la familia Aguilar dejó claro que “las tradiciones no se cancelan”, enviando un mensaje que muchos interpretan como un triunfo simbólico frente a las críticas.