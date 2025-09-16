México

“Las tradiciones no se cancelan”: Pepe Aguilar desafía campaña en su contra y celebra triunfo en el Grito de Guadalajara

El cantante y su familia se presentaron el 15 de septiembre pese a la campaña que pedía anular el concierto

Por Zurisaddai González

Guardar
(IG)
(IG)

La noche del 15 de septiembre en Guadalajara terminó siendo un revés inesperado para quienes buscaban impedir el concierto gratuito de la familia Aguilar.

Pese a una campaña en Change.org que reunió más de 213 mil firmas pidiendo cancelar la presentación, Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo subieron al escenario y ofrecieron un espectáculo que encendió la Plaza de la Liberación.

“A veces, con tanto ruido, lo único que queda es cantar más fuerte”

Horas antes del concierto, Pepe Aguilar compartió un mensaje cargado de orgullo y firmeza:

“Hay días que no se explican. Y lugares donde no hace falta explicarlos. Estoy en Guadalajara!!! una ciudad que lleva toda mi historia entre sus calles, como yo llevo siempre a México en mi voz. Esta noche me acompañan mis hijos, mi mariachi y mi banda, y todo lo que soy”, comentó y agregó:

(Captura YT: Pepe Aguilar)
(Captura YT: Pepe Aguilar)

Porque las tradiciones no se cancelan. La raíz no se discute. Y el amor por lo que nos une… no se vota. A veces, con tanto ruido alrededor, lo único que queda es cantar más fuerte!!!! Gracias GUADALAJARA !!! Gracias México amado 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Aquí sigo. Aquí estoy. Y esta noche no estoy solo. ¡Estamos todos! VIVA MÉXICO CA……BRITOS!!!”

El mensaje, interpretado por muchos como una respuesta a la presión de redes sociales, se volvió viral en pocas horas.

Después del show: “La música habla por sí sola”

Tras el concierto, Aguilar publicó un video para agradecer la energía de la noche:

“Otro 15 de septiembre maravilloso donde la hermandad de sangre que tenemos los mexicanos se une. Es el vehículo que pone las prioridades en su lugar. La música que todo el mundo entiende, siente, la cultura de nuestro país, habla por sí sola. Hay que cantar duro, hay que cantar fuerte. Viva México”.

Sus palabras cerraron una jornada que, lejos de la tensión previa, se transformó en una celebración multitudinaria.

El famoso y su familia dieron el concierto del 15 de septiembre. (IG/pepeaguilar_oficial)

El contexto: una campaña de cancelación que no frenó la fiesta

Días antes, una petición en Change.org había solicitado cancelar el espectáculo, argumentando las recientes controversias que envuelven a la familia. La campaña superó las 213 mil firmas, alimentada por los comentarios de Emiliano Aguilar —hijo mayor de Pepe— y las tensiones mediáticas en torno a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar será una de
Pepe Aguilar será una de las principales atracciones de las Fiestas de San Pedro en Neiva, el próximo 29 de junio - crédito @pepeaguilar_oficial/Instagram

Sin embargo, la noche del 15 de septiembre desmintió los pronósticos: la plaza se llenó, el ambiente fue festivo y la música predominó sobre la polémica. Leonardo Aguilar agradeció en Instagram: “Guadalajara, muchas gracias. ¿Qué tal estuvo el show? Los queremos mucho, ojalá volvamos muy pronto”. Ángela también expresó: “Estuvo increíble, gracias por todo su cariño, por su amor”.

Mientras en Morelia Christian Nodal lidiaba con una lluvia intensa, en Guadalajara la familia Aguilar dejó claro que “las tradiciones no se cancelan”, enviando un mensaje que muchos interpretan como un triunfo simbólico frente a las críticas.

Temas Relacionados

Pepe AguilarGrito de IndependenciaGuadalajaraIndependencia de Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

“Mis cosas son mis cosas”: Maribel Guardia explica si aún contempla a José Julián en su herencia

La controversia alrededor de la costarricense e Imelda Tuñón sigue dando de qué hablar

“Mis cosas son mis cosas”:

Gobierno del Edomex apoya a 24 familias afectadas por la explosión de pipa en Puente de La Concordia

El Gobierno estatal reporta 16 mexiquenses hospitalizados, 3 dadas de alta y 4 fallecimientos tras el accidente del 10 de septiembre

Gobierno del Edomex apoya a

Resultados del Tris 15 de septiembre 2025; todos los ganadores

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Tris 15 de

Chispazo: todos los números ganadores del 15 de septiembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: todos los números ganadores

¡Cazzu, Cazzu! Así recibieron a Ángela Aguilar en concierto gratuito en Guadalajara por las fiestas patrias

La cantante, su hermano y su padre ofrecieron su espectáculo musical pese a la petición de cancelación

¡Cazzu, Cazzu! Así recibieron a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los dos cárteles detrás del

Los dos cárteles detrás del huachicol fiscal: la red criminal que sacudió a la Marina, políticos y empresarios en México

Caro Quintero seguirá en aislamiento extremo en EEUU: revelan que dirigió red narco desde prisión en México a través de su hermano

Golpe a La Unión Tepito: cayó “El Irving”, uno de los criminales más buscados en la CDMX

Cae “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos y cercano a Iván Archivaldo

EEUU coloca a México en lista de principales países de tránsito de drogas, pide mayor esfuerzo en combate al narco

ENTRETENIMIENTO

¡Cazzu, Cazzu! Así recibieron a

¡Cazzu, Cazzu! Así recibieron a Ángela Aguilar en concierto gratuito en Guadalajara por las fiestas patrias

Heavy Metal X’Mas 2025: cartel completo y todo sobre la posada para fanáticos del metal extremo en CDMX

Familia Aguilar en Guadalajara: así fue su concierto en el Grito de Independencia pese a petición de cancelación

Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este martes 16 de septiembre

Alexis Ayala rompe en llanto durante reencuentro con su esposa Cinthia Aparicio

DEPORTES

Turki Al Sheikh adelanta el

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX