México

Cómo usar eucalipto para combatir artrosis y dolor en la rodilla usando sus propiedades antiinflamatorias

No muchas personas saben que esta planta aporta dicho beneficio

Por Abigail Gómez

Con la planta de eucalipto
Con la planta de eucalipto se prepara un aceite que brinda propiedades curativas. (Ecosystem Laboratoire)

El eucalipto es un árbol originario de Australia, perteneciente al género Eucalyptus que se caracteriza por su rápido crecimiento, hojas alargadas y aromáticas, así como por su corteza lisa y desprendible.

Se trata de una planta que se cultiva en diversas regiones del mundo por su madera y aceites esenciales pues sus hojas contienen compuestos que se emplean en la industria farmacéutica y en remedios tradicionales para aliviar afecciones respiratorias.

Sin embargo, aunque pocas personas lo saben, el eucalipto también posee ciertas propiedades antinflamatorias que pueden ayudar a aliviar dolores articulares si se aplica de forma correcta, tal como te contamos a continuación.

El eucalipto es ampliamente conocido
El eucalipto es ampliamente conocido por sus propiedades medicinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del eucalipto para combatir artritis y otros dolores en articulaciones

El eucalipto ofrece beneficios potenciales para aliviar síntomas de artritis y dolores articulares debido a varios de sus compuestos, los cuales le confieren propiedades antiinflamatorias tales como las siguientes:

  • Acción antiinflamatoria: El eucaliptol, presente en el aceite esencial de eucalipto, puede contribuir a reducir la inflamación en zonas articulares.
  • Efecto analgésico: La aplicación tópica de aceite de eucalipto ayuda a disminuir la sensación de dolor en articulaciones.
  • Estimulación de la circulación: Los productos a base de eucalipto pueden favorecer el flujo sanguíneo local al aplicarse sobre la piel, lo que puede contribuir a aliviar la rigidez y la incomodidad articular.
Usar esta planta de forma
Usar esta planta de forma tópica puede ayudar a reducir las molestias y el dolor articular.

Cómo usar el eucalipto para obtener sus beneficios antiinflamatorios

Para obtener este beneficio en particular, es importante mencionar que el eucalipto se utiliza de manera externa para aprovechar sus propiedades antiinflamatorias, principalmente en cuadros de dolor muscular o articular. Algunas formas recomendadas son:

  • Aceite esencial diluido: Mezclar unas gotas de aceite esencial de eucalipto con un aceite portador (como aceite de almendra o coco) y aplicar en forma de masaje suave sobre la zona afectada. No aplicar sobre heridas abiertas ni mucosas.
  • Compresas: Preparar una infusión de hojas de eucalipto, dejar enfriar ligeramente, empapar un paño limpio y colocar sobre la articulación o músculo adolorido.
  • Inhalación de vapor: Aunque está más orientada al alivio de molestias respiratorias, la inhalación puede aportar sensación de bienestar general. No es directa para dolores articulares, pero es común combinar estas prácticas.

Es importante mencionar que no se recomienda ingerir aceite de eucalipto ni usarlo puro sobre la piel por riesgo de toxicidad e irritación.

Consultar al médico antes de iniciar su uso, especialmente en personas con alergias, piel sensible, mujeres embarazadas o niños pequeños.

