Tras muerte de Marian Izaguirre, fans de Aarón Mercury piden que se le informe al interior de La Casa de los Famosos México

La muerte de Marian Izaguirre conmociona a seguidores de Aarón Mercury y genera incertidumbre por su participación en 'La casa de los famosos México' (IG)

La noticia del fallecimiento de Marian Izaguirre ha generado conmoción entre los seguidores de Aarón Mercury, quien actualmente participa en ‘La casa de los famosos México’.

La joven influencer, de 23 años, perdió la vida tras haber sido localizada en estado crítico en un hotel de Mérida, luego de permanecer desaparecida durante cinco días.

Este suceso ha suscitado interrogantes sobre si la producción del reality ha informado a Aarón Mercury acerca de la tragedia y si el participante decidirá abandonar el programa.

La influencer Marian Izaguirre fallece tras cinco días desaparecida y su caso sigue sin esclarecerse (@marianizaguirrep, Instagram)

El 13 de septiembre se confirmó la muerte de Marian Izaguirre, apenas una semana después de que fuera hallada con vida, aunque en condiciones graves. Según el informe de las autoridades, la joven sufrió muerte cerebral debido a la gravedad de sus heridas.

El 12 de septiembre, sus familiares tomaron la decisión de desconectarla y autorizar la donación de sus órganos. “Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio a las diligencias correspondientes… El Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones”, indicaron las autoridades.

Este procedimiento se realizó conforme a los protocolos legales y médicos establecidos.

Familiares de Marian Izaguirre autorizan la donación de órganos tras confirmarse su muerte cerebral (IG: @marianizaguirrep)

Hasta la fecha, las investigaciones policiales continúan sin avances significativos y no se han identificado sospechosos relacionados con el caso. La policía ha manifestado que las diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables ya están en curso.

La relación entre Aarón Mercury y Marian Izaguirre ha sido objeto de atención en redes sociales, donde usuarios han recordado una colaboración entre ambos.

Un video difundido por los internautas muestra a los dos creadores de contenido, junto a la actriz Macarena Oz, bailando el tema ‘Más lentito’ el 14 de diciembre de 2024, como parte de una campaña para promover donaciones al Teletón de ese año.

El video de Marian Izaguirre, Aarón Mercury y Macarena Oz en el Teletón resurge tras la tragedia (Recorte)

La interacción y la química evidenciada en esa grabación han llevado a muchos a considerar que mantenían una amistad cercana. Por este motivo, numerosos seguidores han solicitado a la producción de ‘La casa de los famosos México’ que informe a Aarón Mercury sobre la muerte de Marian Izaguirre.

En redes sociales, los comentarios reflejan la preocupación de los fans por el bienestar emocional de Aarón Mercury. Entre las opiniones más destacadas se encuentran: “Para mí es lo mejor decirle ahí adentro, porque hay terapistas que lo pueden ayudar con la situación”, “Debe saberlo, está en su derecho de decidir si salir o continuar trabajando”, “Que se lo digan para que pida su salida”, “Deberían decirle ya, al menos tiene el consuelo de sus compañeros”.

La producción de 'La casa de los famosos México' aún no informa a Aarón Mercury sobre la tragedia (IG) Crédito: aaronmercury / Instagram

A pesar de la presión y las peticiones del público, hasta el momento no existen indicios de que la producción de ‘La casa de los famosos México’ haya comunicado a Aarón Mercury la noticia del fallecimiento de Marian Izaguirre, ni se sabe si, en caso de ser informado, optaría por abandonar el reality.