Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del domingo 14 de septiembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Por Rodrigo Gutiérrez González

En el sorteo de hoy,
En el sorteo de hoy, Melate entregó $5,428,362.16 pesos en premios

Aquí están los resultados del Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más populares de México que entrega millones de pesos. Averigua si obtuviste algún premio del sorteo 4109 de este domingo 14 de septiembre.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4109.

Resultado: 03, 07, 12, 24, 42 y 55.

Dinero entregado: $5,428,362.16 pesos.

Melate Revancha:

Sorteo: 4109.

Resultado: 21, 28, 36, 37, 40 y 56.

Dinero entregado: $2,203,157.05 pesos.

Melate Revanchita:

Sorteo: 4109.

Resultado: 04, 13, 21, 23, 27 y 31.

Dinero entregado: $0.00 pesos.

La Lotería Nacional realiza un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

Por qué no se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha

No se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha porque, según el reglamento y la estructura de estos sorteos, la participación en la Revanchita está condicionada a que el jugador haya activado previamente la opción de Revancha al comprar su boleto de Melate.

En otras palabras, la Revanchita es un sorteo adicional que solo está disponible para quienes ya participaron en la Revancha con la misma combinación de números. Esto garantiza que la Revanchita se juegue como la tercera etapa consecutiva después de Melate y Revancha, cada una con su propia urna y bolsa de premios.

Este orden protege la naturaleza de las apuestas y las reglas de acumulación y distribución de premios establecidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

