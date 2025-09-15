México

¿Por qué no deberías cenar pozole en este Grito de Independencia?

El pozole es una sopa prehispánica mexicana elaborada con maíz y carne, tradicional en celebraciones patrias

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Jesús Aviles| Infobae México
CRÉDITO: Jesús Aviles| Infobae México

El pozole —en Nahuátl ‘Pozolli’ que significa espumoso, por su proceso de cocción— es una sopa de origen prehispánico preparado con granos de maíz, forma parte de las cenas más populares durante las celebraciones patrias en México.

Como todos los platillos, su preparación se adecua conforme a la región, época y gustos personales de los consumidores. Sin embargo, es muy común que este acompañado de verduras como rábanos, lechuga, carne de pollo, res o cerdo.

La mezcla de estos ingredientes hace que esta comida destaque por sus beneficios nutricionales, Radar La Salle menciona que “Es un platillo completo y balanceado, rico en fibra, que ayuda a reducir el colesterol, estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, mejorar la salud digestiva y promover la saciedad”.

Entre sus principales aportes nutricionales, resalta el complejo B, vitaminas A, C, E y K, así como minerales como calcio, hierro, yodo, potasio, selenio y magnesio, que son esenciales para el sistema inmunológico, la oxigenación y la salud en general.

Esta es la contraparte del pozole, ¿Por qué no deberías cenarlo?

Uno de los platillos mexicanos
Uno de los platillos mexicanos más ricos. Foto: RS

El pozole presenta aspectos que requieren atención, según información de Healthline, aunque sus componentes ofrecen un aporte nutricional considerable, su contenido de sodio es relevante y puede incrementarse si se acompaña de tostadas.

La Cleveland Clinic advierte que la carne de cerdo, que suele ser la base del pozole tradicional, aporta cantidades elevadas de grasas saturadas y sodio, lo que podría contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Por estos motivos, no se recomienda consumir pozole en la cena de manera habitual, ya que su aporte de grasas y sodio tiene el potencial de afectar no solo la salud a largo plazo sino también la calidad del descanso nocturno.

El reporte de la nutricionista Isabel Vasquez en el blog especializado Your Latina Nutrionist advierte que el pozole puede contener cantidades elevadas de sodio, particularmente cuando se utiliza sal y mezclas de especias en su preparación.

Un exceso en el consumo de sodio puede elevar el riesgo de hipertensión.

Para mitigar este factor, la dietista sugiere ajustar la cantidad de sal y aprovechar las hierbas y vegetales frescos como fuentes alternativas de sabor.

Existen ciertos grupos de personas que recomiendan moderar su consumo de pozole durante la cena, principalmente por su contenido de sodio y grasas:

  • Personas con hipertensión arterial, por el riesgo de aumento en la presión.
  • Pacientes con enfermedades cardiovasculares, debido a que las grasas saturadas pueden impactar negativamente en el corazón.
  • Personas con diabetes o resistencia a la insulina, porque el consumo nocturno de carbohidratos puede elevar los niveles de glucosa.
  • Individuos con trastornos digestivos o reflujo, ya que las cenas con alto contenido graso o proteico pueden generar malestares y dificultar el descanso.
  • Personas con sobrepeso u obesidad, quienes podrían tener complicaciones para controlar el peso y la presión arterial debido al exceso de grasas y carbohidratos.

Temas Relacionados

PozoleDía de la Independencia de MéxicoPlatillos mexicanosGrito de Independenciamexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: Línea A del STC brinda servicio provisional

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Autoridades prepara denuncias por presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

El fiscal general del estado informó que la Secretaría de Seguridad se encuentra revisando la veracidad de las evidencias

Autoridades prepara denuncias por presunto

Autoridades de Sonora investigan presunto concierto de Natanael Cano para un reo del Cereso 1 en Hermosillo

El coordinador del Sistema Penitenciario que estaba en funciones en ese momento ya no forma parte de la institución

Autoridades de Sonora investigan presunto

Cuarta confirmada de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán a la nueva participante

Descubre todos los detalles sobre este nuevo reality de Azteca

Cuarta confirmada de La Granja

Hoy No Circula del 16 de septiembre: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del 16
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tarjetas de crédito y alerta

Tarjetas de crédito y alerta de México: las claves para la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

Autoridades federales aseguran 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán, estarían ligadas a “Los Chapitos”

ENTRETENIMIENTO

Cuarta confirmada de La Granja

Cuarta confirmada de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán a la nueva participante

Miss Jalisco Yoana Gutiérrez niega complot contra Fátima Bosch ante ola de ataques: “Son injustos los comentarios agresivos”

¿Cuántos votos sacaron a Elaine Haro y cuántos millones vieron su eliminación en La Casa de los Famosos México 3?

Emiliano Aguilar estalla contra su tía Marcela Rubiales por insinuar que era una vergüenza para la dinastía Aguilar

Ninel Conde rompe con Elaine Haro y le retira su respaldo tras “La Casa de los Famosos México 3”: ¿por qué tomó esta decisión?

DEPORTES

“La Hormiga” González se mete

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco