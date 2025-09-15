México

CDMX busca reforzar alfabetización digital en todas las alcaldías: más de 107 mil capitalinos no saben leer ni escribir

Diputados plantean que los PILARES amplíen su cobertura para abatir el rezago educativo y tecnológico en comunidades vulnerables; el plan prevé capacitación informática para evitar una “doble marginación” en la era digital

Por Andrés García S.

Guardar
La Ciudad de México presenta
La Ciudad de México presenta una de las tasas más bajas de analfabetismo en el país. Sin embargo, el rezago persiste y se concentra en los adultos mayores. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

En la Ciudad de México, más de 107 mil personas de 15 años o más no saben leer ni escribir, de acuerdo con el Censo de Población 2020. Aunque la capital presenta una de las tasas de analfabetismo más bajas del país, el rezago persiste y se concentra en adultos mayores, mujeres con dobles jornadas y habitantes de pueblos y barrios originarios.

Para enfrentar este desafío, los diputados Pablo Trejo Pérez y Xóchitl Bravo Espinosa presentaron una iniciativa que exhorta a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) a fortalecer los programas de alfabetización digital en las 16 demarcaciones.

La propuesta busca aprovechar la infraestructura de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) para atender tanto el analfabetismo tradicional como el funcional.

Trejo Pérez subrayó que el analfabetismo funcional limita la autonomía económica, el acceso a servicios públicos y la participación democrática. “La alfabetización es un derecho fundamental, habilitante de otros derechos”, señaló al recordar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.6 de la ONU establece la meta de garantizar la alfabetización de jóvenes y adultos.

El legislador advirtió que la era digital añade una nueva brecha: quienes carecen de habilidades tecnológicas corren el riesgo de una “doble marginación”. Por ello, la propuesta incluye capacitación en lectura, escritura, cálculo y competencias digitales, con perspectiva de género y enfoque territorial para asegurar que ninguna alcaldía quede fuera.

Pablo Trejo Pérez y Xóchitl
Pablo Trejo Pérez y Xóchitl Bravo Espinosa presentaron la iniciativa en el marco del Día Internacional de la Alfabetización. (Crédito: X | @PabloTrejoIzt)

Día Internacional de la Alfabetización

La propuesta legislativa coincide con el tema del Día Internacional de la Alfabetización —celebrado el 8 de septiembre— “Promover la alfabetización en la era digital”, que reconoce la educación como herramienta para erradicar la pobreza, impulsar la igualdad de género y fortalecer la democracia.

Así, el Congreso capitalino busca que la SECTEI coordine acciones que garanticen la equidad social y territorial, con el objetivo de “no dejar a nadie atrás” y devolver, en palabras de Trejo Pérez, “la llave de la palabra” a quienes se les ha negado.

Los PILARES, creados en 2019 y consolidados en 2023 como Subsistema de Educación Comunitaria, cuentan con presencia en todas las alcaldías, horarios flexibles y arraigo comunitario. Esta red ofrece espacios para educación, cultura, deporte y economía social, y dispone de la capacidad técnica y administrativa para diseñar políticas de alfabetización a largo plazo bajo la coordinación de la SECTEI.

El contexto internacional refuerza la urgencia. A nivel global, más del 86 por ciento de la población sabe leer y escribir, pero 754 millones de adultos siguen siendo analfabetos, dos tercios de ellos mujeres. La pandemia de COVID-19 agravó el problema al interrumpir procesos educativos y dejar a millones de menores con niveles insuficientes de lectura.

Temas Relacionados

CDMXAlfabetizaciónPilaresRezago educativoSECTEImexico-noticias

Más Noticias

Bermúdez Requena fue ubicado por autoridades mexicanas en Paraguay desde marzo, buscaba instalar una red criminal

La captura de “El Abuelo” se dio tras una colaboración de inteligencia entre México y el país sudamericano, informó el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay

Bermúdez Requena fue ubicado por

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Apertura del índice de referencia de la BMV este 15 de septiembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del índice de referencia

Escándalo de fraude por presuntos bots en La Casa de los Famosos México: así estaría influyendo en las eliminaciones

Tras la salida de  Elaine Haro, el desconcierto por el rumbo final del reality show de Televisa genera preocupación en redes

Escándalo de fraude por presuntos

Pensiones del Bienestar: ¿A quién le depositan el lunes 15 de septiembre 2025?

La Secretaría de Bienestar continúa con la dispersión de apoyos a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M

Pensiones del Bienestar: ¿A quién
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bermúdez Requena fue ubicado por

Bermúdez Requena fue ubicado por autoridades mexicanas en Paraguay desde marzo, buscaba instalar una red criminal

Así se transformó el huachicol fiscal, el negocio ilícito que cruzó fronteras y corrompió a instituciones mexicanas

Yerno de Osiel Cárdenas y un exdiputado, las piezas clave que destaparon la red de huachicol fiscal, según Anabel Hernández

Alcalde de Uruapan cancela Grito de Independencia por inseguridad y hace llamada de auxilio a Sheinbaum

Marina detiene a cuatro sujetos en Navolato con armas, un vehículo y más de mil dosis de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Escándalo de fraude por presuntos bots en La Casa de los Famosos México: así estaría influyendo en las eliminaciones

Leonardo Aguilar bromea sobre su hermano Emiliano durante un concierto: “Les voy a cantar un rap”

Así celebró Cazzu el segundo cumpleaños de su hija Inti

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada del lunes tras la eliminación de Elaine Haro?

DEPORTES

Todos los encuentros y horarios

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”