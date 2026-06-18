México Invita: cómo funciona la app turística y dónde descargarla para el Mundial 2026

La aplicación permite reservar boletos para el Tren Maya, consultar la agenda de partidos y acceder a más servicios, todo desde el celular. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

México Invita, la aplicación oficial del Gobierno de México, reúne más de 290 rutas turísticas, información de partidos en tiempo real y servicios de emergencia para que los visitantes del Mundial 2026 recorran el país desde su celular, con descarga gratuita para iOS y Android.

La plataforma fue desarrollada por la Fábrica de Software de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en colaboración con la Secretaría de Turismo (Sectur). La presentaron el 21 de mayo la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora y el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino. La versión final quedó disponible el 4 de junio.

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La app cubre las tres sedes mundialistas —Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León— y extiende su catálogo a los 32 estados del país, con el objetivo de que el flujo turístico generado por el torneo se distribuya más allá de las ciudades que reciben partidos.

La app abarca turismo, gastronomía, movilidad y seguridad

Con más de 290 rutas y cobertura en los 32 estados, México Invita es la app oficial del Gobierno de México para el Mundial 2026: permite reservar boletos del Tren Maya, consultar la agenda de partidos y localizar a los Ángeles Verdes, todo desde el celular. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La oferta se organiza en cuatro bloques. En turismo y cultura, el usuario accede a un catálogo de más de 290 rutas con duraciones de entre 1 y 14 días, que incluyen circuitos de arte, patrimonio, Pueblos Mágicos, museos y zonas arqueológicas. La sección “Imperdibles” recomienda eventos específicos por región.

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En gastronomía, la app integra un mapeo culinario que va desde establecimientos con menciones en la Guía Michelin hasta opciones de comida tradicional local, además de información sobre el evento México de Mis Sabores en Campo Marte.

El bloque de movilidad incorpora mapas interactivos con geolocalización, compra de boletos para el Tren Maya y datos sobre otras opciones de transporte sustentable. En materia de seguridad, la plataforma ofrece atención telefónica las 24 horas a través de los números 078 y 079, acceso a teléfonos de emergencia y contacto directo con los Ángeles Verdes.

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Cómo descargar y usar México Invita

Antes de llegar al estadio, los turistas del Mundial 2026 pueden planear desde su celular rutas por Pueblos Mágicos, reservar el Tren Maya y guardar los números de emergencia. Todo eso concentra México Invita, la app oficial del Gobierno de México disponible en español e inglés. (INAH/Cortesía)

La aplicación está disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play. Al abrirla por primera vez, el proceso es el siguiente:

Selecciona el idioma —español o inglés. Accede al menú principal. Elige entre las 32 entidades del país o filtra por las sedes mundialistas. Explora rutas, destinos y servicios según el tiempo disponible para el viaje. Reserva boletos para el Tren Maya o consulta el calendario de partidos desde la misma pantalla.

Para quienes asistan a los partidos, la sección del Mundial concentra el calendario completo, resultados en tiempo real y rutas hacia los estadios de las tres ciudades sede.

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La plataforma seguirá activa después del torneo

México Invita reúne en una sola app el calendario del Mundial 2026, más de 290 rutas turísticas y un mapeo gastronómico que va desde la Guía Michelin hasta la cocina tradicional local. La descarga es gratuita y la plataforma permanecerá activa después del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sectur confirmó que México Invita no desaparece al cierre de la Copa Mundial. “Una vez que concluya la justa mundialista, permanecerá como una aplicación de turismo del país”, explicó Peña Merino durante la presentación.

La app también informa sobre los quioscos “México Contigo”, puntos de atención presencial para turistas internacionales que requieran apoyo en caso de pérdida de documentos o trámites migratorios.

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La sección Fiestas México registra 157 localidades donde se realizarán transmisiones públicas de partidos, exhibiciones gastronómicas y actividades culturales, lo que amplía la experiencia mundialista a municipios que no son sede oficial.