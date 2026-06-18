México

México Invita: cómo funciona la app turística y dónde descargarla para el Mundial 2026

La aplicación permite reservar boletos para el Tren Maya, consultar la agenda de partidos y acceder a más servicios, todo desde el celular

Guardar
Google icon
Ciudad de México
La aplicación permite reservar boletos para el Tren Maya, consultar la agenda de partidos y acceder a más servicios, todo desde el celular. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

México Invita, la aplicación oficial del Gobierno de México, reúne más de 290 rutas turísticas, información de partidos en tiempo real y servicios de emergencia para que los visitantes del Mundial 2026 recorran el país desde su celular, con descarga gratuita para iOS y Android.

La plataforma fue desarrollada por la Fábrica de Software de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en colaboración con la Secretaría de Turismo (Sectur). La presentaron el 21 de mayo la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora y el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino. La versión final quedó disponible el 4 de junio.

PUBLICIDAD

La app cubre las tres sedes mundialistas —Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León— y extiende su catálogo a los 32 estados del país, con el objetivo de que el flujo turístico generado por el torneo se distribuya más allá de las ciudades que reciben partidos.

La app abarca turismo, gastronomía, movilidad y seguridad

México Invita
Con más de 290 rutas y cobertura en los 32 estados, México Invita es la app oficial del Gobierno de México para el Mundial 2026: permite reservar boletos del Tren Maya, consultar la agenda de partidos y localizar a los Ángeles Verdes, todo desde el celular. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La oferta se organiza en cuatro bloques. En turismo y cultura, el usuario accede a un catálogo de más de 290 rutas con duraciones de entre 1 y 14 días, que incluyen circuitos de arte, patrimonio, Pueblos Mágicos, museos y zonas arqueológicas. La sección “Imperdibles” recomienda eventos específicos por región.

PUBLICIDAD

En gastronomía, la app integra un mapeo culinario que va desde establecimientos con menciones en la Guía Michelin hasta opciones de comida tradicional local, además de información sobre el evento México de Mis Sabores en Campo Marte.

El bloque de movilidad incorpora mapas interactivos con geolocalización, compra de boletos para el Tren Maya y datos sobre otras opciones de transporte sustentable. En materia de seguridad, la plataforma ofrece atención telefónica las 24 horas a través de los números 078 y 079, acceso a teléfonos de emergencia y contacto directo con los Ángeles Verdes.

Cómo descargar y usar México Invita

Vista trasera de tres personas, una con gorra, otra con sombrero de paja y la tercera con camisa clara, mirando una gran pirámide de piedra
Antes de llegar al estadio, los turistas del Mundial 2026 pueden planear desde su celular rutas por Pueblos Mágicos, reservar el Tren Maya y guardar los números de emergencia. Todo eso concentra México Invita, la app oficial del Gobierno de México disponible en español e inglés. (INAH/Cortesía)

La aplicación está disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play. Al abrirla por primera vez, el proceso es el siguiente:

  1. Selecciona el idioma —español o inglés.
  2. Accede al menú principal.
  3. Elige entre las 32 entidades del país o filtra por las sedes mundialistas.
  4. Explora rutas, destinos y servicios según el tiempo disponible para el viaje.
  5. Reserva boletos para el Tren Maya o consulta el calendario de partidos desde la misma pantalla.

Para quienes asistan a los partidos, la sección del Mundial concentra el calendario completo, resultados en tiempo real y rutas hacia los estadios de las tres ciudades sede.

La plataforma seguirá activa después del torneo

Dos smartphones oscuros con pantallas verdes que muestran la 'App México Invita' son operados por dos manos en blanco y negro, sobre un fondo degradado de morado a naranja.
México Invita reúne en una sola app el calendario del Mundial 2026, más de 290 rutas turísticas y un mapeo gastronómico que va desde la Guía Michelin hasta la cocina tradicional local. La descarga es gratuita y la plataforma permanecerá activa después del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sectur confirmó que México Invita no desaparece al cierre de la Copa Mundial. “Una vez que concluya la justa mundialista, permanecerá como una aplicación de turismo del país”, explicó Peña Merino durante la presentación.

La app también informa sobre los quioscos “México Contigo”, puntos de atención presencial para turistas internacionales que requieran apoyo en caso de pérdida de documentos o trámites migratorios.

La sección Fiestas México registra 157 localidades donde se realizarán transmisiones públicas de partidos, exhibiciones gastronómicas y actividades culturales, lo que amplía la experiencia mundialista a municipios que no son sede oficial.

Temas Relacionados

TurismoCDMXGuadalajaraMonterreyMundial 2026mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 18 de junio: estados y ciudades donde continuarán las lluvias

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 18 de junio: estados y ciudades donde continuarán las lluvias

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Narradores y comentaristas de ambas televisoras mantienen una guerra de declaraciones que dominan la conversación en redes sociales

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Temblor hoy 18 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Hidalgo

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 18 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Hidalgo

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este jueves
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Trasladan a la CDMX a “El Valdo”, operador del Cártel del Golfo y ex miembro del CJNG

Sonora investiga cargamento de 200 litros de metanfetamina procedentes de Culiacán, Sinaloa

Esta es la multa que deberá pagar Baltazar Gaona por el corrido dedicado al socio de “El Mayo” Zambada tocado en el Congreso de Michoacán

Procesan a tres por extorsionar al Bazar de Gaby en Mexicali: amenazaron de muerte a la dueña a nombre del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Pati Chapoy lanza dardo contra TUDN en defensa de Martinoli y Luis García

Fotografías avivan rumores de romance entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota

Andrés Tovar obtiene amparo tras ser vinculado a proceso por supuesto fraude

Mundial 2026: Maná reúne a 170 mil personas en La Minerva previo al partido México vs Corea del Sur

Metallica & Guns N’ Roses: todo lo que debes saber sobre el tributo sinfónico de las grandes bandas de rock

DEPORTES

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: el Tri busca el pase a la siguiente fase

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: el Tri busca el pase a la siguiente fase

Aguirre asume la obligación de ganar ante Corea del Sur en el debut mundialista del Tri en Guadalajara

Mundial 2026: ¿lloverá durante el México vs Corea del Sur? Este es el pronóstico del clima para Zapopan

Aficionados de Colombia hacen suyo el Ángel de la Independencia tras goleada a Uzbekistán en el Mundial 2026

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026