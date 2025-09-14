México

SCJN estudia disputas empresariales estratégicas que involucran créditos fiscales, zonificación y regulación energética

La agenda incluye a Banca Mifel, Gas Natural de la Huasteca, Puma México Sport, entre otras empresas, con casos sobre créditos fiscales multimillonarios, regulación de uso de suelo, criterios de hidrocarburos y comercio internacional

Por Andrés García S.

Guardar
El nuevo pleno celebró su
El nuevo pleno celebró su primera sesión pública el 11 de septiembre, en la que resolvió sólo tres acciones de inconstitucionalidad. Imagen ilustrativa. (Crédito: Cuartoscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en análisis varios asuntos de alto interés para el sector privado, que serán discutidos en las próximas sesiones. Entre los expedientes destacan Banca Mifel, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, Puma México Sport, entre otras empresas.

El nuevo pleno celebró su primera sesión pública el 11 de septiembre, en la que resolvió sólo tres acciones de inconstitucionalidad, sin incluir casos empresariales. Las próximas agendas incorporan litigios que podrían establecer criterios relevantes en materia fiscal, urbanística y energética.

Para la sesión del miércoles 17 de septiembre está previsto el análisis del expediente 21/2025, relacionado con Banca Mifel, en la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama. El caso deriva de un incidente de inejecución de sentencia dictada en enero de 2024 por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. El banco impugna disposiciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo capitalino y la emisión de un certificado de uso de suelo para un predio en Paseo de los Laureles 278, Bosques de las Lomas. En 2020, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad reconoció que el terreno sólo puede destinarse a vivienda unifamiliar de baja densidad, en contraste con la zonificación que amparaba el certificado cuestionado.

Por otra parte, el jueves 18 de septiembre se discutirá la contradicción de criterios 153/2023, también en la ponencia de Batres, relacionada con Transportadora de Gas Natural de la Huasteca. La empresa denunció criterios divergentes entre la Primera y Segunda Sala de la Corte sobre el límite temporal para ejercer la validación judicial de contratos de servidumbre voluntaria de paso en materia de hidrocarburos. El análisis determinará si el artículo 75 del reglamento correspondiente vulnera el principio de reserva de ley previsto en la Constitución.

Aunque no hay fecha definida, la Corte también deberá revisar el amparo directo en revisión 3842/2024 de Elektra, que impugna un crédito fiscal derivado de la declaración de una pérdida mayor a la real cuando tributaba bajo el régimen de consolidación fiscal. Un Tribunal Colegiado concedió el amparo a la empresa, al considerar que la autoridad debió iniciar facultades de comprobación con la sociedad controladora y no con la controlada. La Secretaría de Hacienda interpuso un recurso de revisión alegando inconstitucionalidad en esa interpretación de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Otros expedientes

Otros expedientes bajo la ponencia de Batres incluyen el amparo directo en revisión 2526/2025 promovido por Total Play contra el rechazo de deducciones por comisiones a distribuidores en 2011, y el amparo 313/2025 de Puma México Sport, que cuestiona la aplicación de una cuota fija en operaciones de importación provenientes de países del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, alegando violaciones a principios de proporcionalidad y jerarquía normativa establecidos en acuerdos comerciales internacionales.

Las resoluciones de estos casos podrían fijar criterios en materia fiscal, urbanística y de regulación energética, con efectos directos sobre las empresas involucradas y para futuros litigios en sectores estratégicos.

Temas Relacionados

SCJNSuprema CorteElektraBanca MifelTotal Playmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México hoy 14 de septiembre: se registra sismo 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México hoy

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

El conductor confesó sentirse profundamente desilusionado por el giro que tomó la situación, pues la atención se centró en el accidente y no en los momentos positivos vividos en el reality show

Facundo denuncia amenazas a su

Así era la esclavitud en México en 1960 durante el tiempo de ‘Las Poquianchis’

Las condenas a las hermanas González Valenzuela se basaron en testimonios y pruebas que documentaron homicidios, secuestros y explotación sexual de jóvenes y niñas

Así era la esclavitud en

Entre vítores y obras públicas, así celebró Porfirio Díaz el Centenario de la Independencia nacional

El general llegó a la presidencia de la república en 1876

Entre vítores y obras públicas,

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: habitantes juegan ‘Adivina quién’ improvisado

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan a mujer embarazada sin

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

ENTRETENIMIENTO

Facundo denuncia amenazas a su

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: habitantes juegan ‘Adivina quién’ improvisado

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

Influencers Conder y Doris Name denuncian intento de asalto con violencia en carretera de Puebla

DEPORTES

Por qué Terence Crawford le

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?