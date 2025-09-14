Renuncia coordinador de Morena por comentarios sobre asesinato de Charlie Kirk

Salvador Ramírez presenta renuncia tras polémica por comentarios sobre Kirk crédito: @Chavarmz_mx

Salvador ‘Chava’ Ramírez presentó su renuncia irrevocable como coordinador de Comunicación Social del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, tras las fuertes críticas generadas por sus declaraciones en torno al asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk. Las palabras del ahora exfuncionario provocaron una ola de rechazo internacional y pusieron en jaque la imagen pública del partido.

Right-wing pundit CHARLIE KIRK, 31, father of two, CEO and co-founder of the conservative youth organization 'TURNING POINT USA' killed by a single rifle bullet, Wednesday September 10, 2025 at 12:22 MT. Kirk was just starting his event, answering crowd questions from a large college crowd on Utah Valley University campus on 'Shootings in America'. Kirk, a close ally of President Trump, was assassinated, at the opening event for his 'THE AMERICAN COMEBACK TOUR' where he invited a civilized discussion of issues. FILE PHOTO TAKEN ON: May 8, 2021, Scottsdale, Arizona, USA, CHARLIE KIRK, 27, at his wedding to ERIKA FRANTZVE, 32. (Credit Image: � MRSERIKAKIRK/Instagram via ZUMA Press Wire)

La controversia surgió durante una mesa de debate televisiva, en la que Ramírez comentó el homicidio de Kirk, destacado aliado del presidente Donald Trump y defensor de la portación de armas de fuego en Estados Unidos. Kirk perdió la vida tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en la Universidad de Utah. En la discusión, Ramírez empleó un tono sarcástico y expresó que Kirk “recibió una cucharada de su propio chocolate”, en clara alusión a su postura sobre las armas, lo que fue interpretado como una falta de sensibilidad ante el asesinato.

La reacción llegó rápidamente desde la diplomacia estadounidense. Christopher Landau, actual subsecretario de Estado de Estados Unidos y exembajador en México, cuestionó la postura de Ramírez en redes sociales. En su cuenta de X, Landau escribió: “¿Este es el nivel de ‘discurso’ que promueven en su canal? Me da vergüenza haber interactuado con ustedes durante mi gestión como embajador”. Landau, conocido como ‘El quitavisas’ por su política de denunciar públicamente declaraciones controvertidas sobre su país, había señalado previamente que algunos usuarios en plataformas digitales tendían a “glorificar la violencia” en el contexto del ataque a Kirk.

Ante las crecientes presiones, Salvador Ramírez ofreció una disculpa y formalizó su dimisión, asegurando que su decisión buscaba evitar cualquier afectación adicional al grupo parlamentario. En su comunicado indicó: “He tomado la determinación de presentar la renuncia a mi cargo. Lo hago porque no quiero dañar, bajo ninguna circunstancia, que los comentarios de los cuales me disculpé e hice a título personal, se relacionen con el Grupo Parlamentario”.

La dirigencia de Morena calificó las declaraciones de Ramírez de muy desafortunadas y se deslindó de sus opiniones. Por el momento, la vacante de la coordinación de Comunicación Social permanece sin titular. Con esta medida, Morena intenta limitar el daño político y diplomático derivado del incidente, mientras persisten cuestionamientos acerca de los límites en el discurso público y la responsabilidad de figuras dentro de la comunicación política.

De igual manera, los directivos de la cadena televisiva señalaron que las opiniones de Ramírez no representaban la visión del medio.