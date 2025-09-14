México

Renuncia coordinador de Morena por comentarios sobre asesinato de Charlie Kirk

La dirigencia de Morena calificó las declaraciones de Ramírez de muy desafortunadas y se deslindó de sus opiniones

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Salvador Ramírez presenta renuncia tras
Salvador Ramírez presenta renuncia tras polémica por comentarios sobre Kirk crédito: @Chavarmz_mx

Salvador ‘Chava’ Ramírez presentó su renuncia irrevocable como coordinador de Comunicación Social del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, tras las fuertes críticas generadas por sus declaraciones en torno al asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk. Las palabras del ahora exfuncionario provocaron una ola de rechazo internacional y pusieron en jaque la imagen pública del partido.

Right-wing pundit CHARLIE KIRK, 31,
Right-wing pundit CHARLIE KIRK, 31, father of two, CEO and co-founder of the conservative youth organization 'TURNING POINT USA' killed by a single rifle bullet, Wednesday September 10, 2025 at 12:22 MT. Kirk was just starting his event, answering crowd questions from a large college crowd on Utah Valley University campus on 'Shootings in America'. Kirk, a close ally of President Trump, was assassinated, at the opening event for his 'THE AMERICAN COMEBACK TOUR' where he invited a civilized discussion of issues. FILE PHOTO TAKEN ON: May 8, 2021, Scottsdale, Arizona, USA, CHARLIE KIRK, 27, at his wedding to ERIKA FRANTZVE, 32. (Credit Image: � MRSERIKAKIRK/Instagram via ZUMA Press Wire)

La controversia surgió durante una mesa de debate televisiva, en la que Ramírez comentó el homicidio de Kirk, destacado aliado del presidente Donald Trump y defensor de la portación de armas de fuego en Estados Unidos. Kirk perdió la vida tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en la Universidad de Utah. En la discusión, Ramírez empleó un tono sarcástico y expresó que Kirk “recibió una cucharada de su propio chocolate”, en clara alusión a su postura sobre las armas, lo que fue interpretado como una falta de sensibilidad ante el asesinato.

La reacción llegó rápidamente desde la diplomacia estadounidense. Christopher Landau, actual subsecretario de Estado de Estados Unidos y exembajador en México, cuestionó la postura de Ramírez en redes sociales. En su cuenta de X, Landau escribió: “¿Este es el nivel de ‘discurso’ que promueven en su canal? Me da vergüenza haber interactuado con ustedes durante mi gestión como embajador”. Landau, conocido como ‘El quitavisas’ por su política de denunciar públicamente declaraciones controvertidas sobre su país, había señalado previamente que algunos usuarios en plataformas digitales tendían a “glorificar la violencia” en el contexto del ataque a Kirk.

Ante las crecientes presiones, Salvador Ramírez ofreció una disculpa y formalizó su dimisión, asegurando que su decisión buscaba evitar cualquier afectación adicional al grupo parlamentario. En su comunicado indicó: “He tomado la determinación de presentar la renuncia a mi cargo. Lo hago porque no quiero dañar, bajo ninguna circunstancia, que los comentarios de los cuales me disculpé e hice a título personal, se relacionen con el Grupo Parlamentario”.

Salvador Ramírez presenta renuncia tras polémica por comentarios sobre Kirk. Crédito; X, Chavarmz_mx

La dirigencia de Morena calificó las declaraciones de Ramírez de muy desafortunadas y se deslindó de sus opiniones. Por el momento, la vacante de la coordinación de Comunicación Social permanece sin titular. Con esta medida, Morena intenta limitar el daño político y diplomático derivado del incidente, mientras persisten cuestionamientos acerca de los límites en el discurso público y la responsabilidad de figuras dentro de la comunicación política.

De igual manera, los directivos de la cadena televisiva señalaron que las opiniones de Ramírez no representaban la visión del medio.

Temas Relacionados

Charlie KirkMorenaSalvador RamírezCámara de Diputadosmexico-noticias

Más Noticias

Semarnat pide reubicar evento del Grito de Independencia en Ciudad Juárez por esta razón

El lugar donde se pretende llevar a cabo este acto patrio forma parte de un Área de Restauración Ecológica

Semarnat pide reubicar evento del

Chispazo: todos los números ganadores del 13 de septiembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: todos los números ganadores

En qué estado de México es más barato tramitar un testamento y cuánto cuesta

A nivel nacional durante el mes de septiembre se implementará la campaña del “Mes del Testamento”, en el que se establecen descuentos de más del 60%

En qué estado de México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Minuto a minuto del reality show

La Casa de los Famosos

Adrián Di Monte y Facundo protagonizan fuerte pelea fuera de La Casa de los Famosos México

La discusión entre los ex habitantes ocurrió después de la cena de nominados

Adrián Di Monte y Facundo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca investiga a

Fiscalía de Oaxaca investiga a 10 elementos de seguridad por presunto feminicidio

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Adrián Di Monte y Facundo protagonizan fuerte pelea fuera de La Casa de los Famosos México

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Qué ver esta noche en Disney+ México

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

DEPORTES

Pelea de Canelo Álvarez vs

Pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford no tendrá Himno Nacional Mexicano por esta razón

América vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto sin acciones de peligro termina el primer tiempo del clásico nacional

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 4 de la Serie del Rey?

David Benavidez descarta pelea contra Canelo Álvarez a corto plazo: “No quiero vivir en un mundo de fantasía”

Uziel Muñoz hace historia y gana la medalla de plata en lanzamiento de bala durante el mundial de Atletismo