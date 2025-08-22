Secretaria de Gobernación se reúne con coordinadores de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados

A menos de dos semanas del arranque de actividades en el Congreso de la Unión, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se reunió con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en la sede de Bucareli. En el acto también hubo políticos de partidos opositores a la Cuarta Transformación.

