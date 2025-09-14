Exceso de velocidad sería causa de explosión de pipa en Iztapalapa señala FGR: familiares de víctimas exigen regulación

La protesta se realizó en demanda de una mayor regulación de las empresas gaseras. (Crédito: X | @vialhermes)

Esta mañana, un grupo de manifestantes bloqueó la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. La protesta se realizó en demanda de una mayor regulación de las empresas gaseras y la reparación de los daños derivados de la explosión de una pipa ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre.

Este accidente involucró a una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP y se volcó alrededor de las 14:00 horas, provocando una explosión que dejó 94 personas lesionadas.

Hasta el corte de las 10:00 horas de este domingo 14 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reporta 13 personas fallecidas y 70 lesionadas. Del total de heridos, 30 han recibido alta médica, mientras que 40 permanecen hospitalizadas, de las cuales 22 se encuentran en estado crítico.

Durante la manifestación de este domingo, el tránsito en la zona se vio interrumpido por algunos minutos, aunque, hasta el cierre de esta nota, la circulación se normalizó casi por completo. Durante la movilización, los participantes señalaron que el impacto del accidente trasciende lo material y genera consecuencias sociales significativas, por lo que exigen que la empresa responsable asuma la atención de las víctimas y sus familias.

La explosión dejó como saldo casi 100 personas lesionadas. (Crédito: Cuartoscuro)

Primer dictamen: exceso de velocidad

Este sábado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer los resultados preliminares sobre el accidente y el dictamen señaló que la causa probable fue exceso de velocidad por parte del conductor.

Bertha Alcalde, titular de la dependencia, detalló que la explosión se produjo tras una fractura de cerca de 40 centímetros en el casquete del tanque, presuntamente provocada al impactar contra el pavimento y un muro. La funcionaria aclaró que en el lugar no existía ningún bache que pudiera haber originado el incidente.

“En el sitio no se identificó bache alguno. Se realizaron todas las periciales correspondientes y se cuenta con evidencia fotográfica. Además, no se llevaron a cabo trabajos de pavimentación posteriores en ese tramo del Circuito”, subrayó la fiscal.

Alcalde indicó que la empresa involucrada ya rindió su declaración dentro de la investigación y que mantiene pólizas de seguro vigentes.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que, contrario a los rumores sobre un reencarpetado en el lugar del accidente, únicamente se han realizado trabajos de limpieza y mantenimiento, y llamó a no difundir información no confirmada.