Monzón mexicano y la onda tropical 32 dejarán lluvias en estos estados de la República

Prevén fuertes lluvias en el norte de México. Crédito: Cuartoscuro.

Este fin de semana se ha elevado el riesgo de lluvias intensas en varias regiones del país a causa de los remanentes del ciclón tropical Mario, combinados con el monzón mexicano y una vaguada en altura sobre el noroeste.

Las mayores precipitaciones se esperan en Sinaloa y Nayarit. Además, se prevén lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, mientras que en Coahuila se anticipan chubascos.

La presencia de la onda tropical número 32 y otra vaguada en altura sobre el sureste mexicano ha intensificado la probabilidad de lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz, así como en el norte, este y sur de Oaxaca y en Chiapas.

En Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican precipitaciones muy fuertes.

El centro de México también tendrá precipitaciones. Crédito: Cuartoscuro.

El panorama meteorológico se complica aún más por la influencia de canales de baja presión en el noreste, occidente, centro y sur del país, junto con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, además de la inestabilidad atmosférica.

Esta combinación ha derivado en lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tamaulipas se esperan lluvias fuertes, mientras que en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala se prevén chubascos.

Las condiciones atmosféricas también favorecen la posible formación de torbellinos en Chihuahua, el norte de Coahuila, Tlaxcala y Puebla, lo que añade un elemento de riesgo adicional para estas zonas.

Se espera domingo lluvioso en el norte de México

Durante el transcurso del domingo, los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico al sur de Baja California Sur, junto con el monzón mexicano y una vaguada en altura sobre el norte, mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

También, la onda tropical número 32 continuará su desplazamiento sobre el oriente y sur del país, interactuando con una vaguada en altura y sosteniendo las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, los canales de baja presión en el noreste, norte y centro de la República Mexicana, en combinación con la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, provocarán chubascos y lluvias fuertes en estas áreas, destacando la previsión de lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Puebla y Guerrero.