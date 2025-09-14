México

Los mejores memes que dejó la derrota del América ante las Chivas del Guadalajara

Tras una fuerte contienda que se vivió en el segundo tiempo, el Rebaño logró imponerse con un marcador de 1-2 a su favor

Por Jesús Tovar Sosa

El clásico nacional dejó un
El clásico nacional dejó un marcador a favor de las Chivas que desató una ola de memes. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 fue testigo de una nueva edición del Clásico Nacional, uno de los encuentros más esperados del futbol mexicano. En esta ocasión, las Chivas de Guadalajara se impusieron 2-1 al Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes, desatando una ola de reacciones en redes sociales, muchas de ellas en forma de memes que celebraban —o lamentaban— el resultado.

El primer tiempo del encuentro fue parejo, con ambos equipos intentando imponer su estilo de juego pero sin lograr abrir el marcador. La tensión y el ritmo del partido se sintieron tanto en la cancha como en las gradas, donde los aficionados de ambos bandos vivían intensamente cada jugada. Fue hasta el minuto 63 cuando Roberto “Piojo” Alvarado rompió el empate, aprovechando un centro preciso de Érick Gutiérrez para anotar el 1-0 a favor del Rebaño Sagrado.

Foto: Redes sociales
Foto: Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales

Ya en la recta final, al minuto 88, Armando González amplió la ventaja con un remate certero que parecía sentenciar el partido. Con el 2-0 en el marcador, los fanáticos rojiblancos comenzaron a celebrar anticipadamente, mientras que la frustración crecía entre los seguidores azulcremas.

Sin embargo, la historia aún tenía un capítulo más. El árbitro decidió agregar 16 minutos de compensación (aunque inicialmente se habían anunciado 13), lo cual generó cierta polémica. Fue en el minuto 90+8 cuando Alejandro Zendejas logró descontar para el América, reavivando momentáneamente la esperanza de un empate milagroso. No obstante, el tiempo no fue suficiente para una remontada, y el marcador finalizó 2-1 a favor de Chivas.

Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales

Durante el encuentro, el América realizó varios cambios en busca de revertir el marcador, incluyendo el ingreso de figuras como Henry Martín, Brian Rodríguez y Jonathan dos Santos. A pesar de sus esfuerzos, la escuadra dirigida por André Jardine no logró encontrar claridad ofensiva ante la sólida defensa de Chivas, liderada por un destacado Raúl Rangel bajo los tres palos.

La intensidad del partido también se reflejó en el número de tarjetas amarillas, con amonestaciones para Zendejas y Dos Santos, lo que evidenció el carácter ríspido del encuentro.

Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales
Redes sociales

Como era de esperarse, el resultado generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Usuarios compartieron memes celebrando la victoria de Chivas y burlándose de la derrota americanista. Desde referencias a la prolongada adición hasta imágenes de personajes llorando con camisetas del América, el ingenio de los aficionados se hizo presente en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y Facebook.

Con este triunfo, Chivas suma tres puntos importantes y, sobre todo, se lleva el orgullo de ganar el Clásico Nacional. Para el América, en cambio, este resultado representa un duro golpe que obliga a replantear su estrategia de cara a las próximas jornadas.

Temas Relacionados

Club AméricaClub ChivasApertura 2025Liga MxFutbolAmérica ChivasMemesmexico-deportes

