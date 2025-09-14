México

Alcoholímetro en Fiestas Patrias 2025: estos son los Operativos Especiales para el 15 y 16 de Septiembre en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará miles de agentes y reforzará el programa Conduce Sin Alcohol durante las celebraciones patrias, con patrullajes, vigilancia aérea y dispositivos viales en toda la capital

Por Aranza Estrada

La SSC desplegará 13 mil
La SSC desplegará 13 mil policías y reforzará el programa Conduce Sin Alcohol durante las Fiestas Patrias 2025 en CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae/Sora AI)

El despliegue de 13 mil policías y la intensificación del programa Conduce Sin Alcohol marcarán el operativo de seguridad que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará durante las Fiestas Patrias 2025.

Según informó la dependencia en un comunicado oficial, las acciones, que se extenderán desde la madrugada del jueves 11 hasta el martes 16 de septiembre, buscan garantizar la integridad de quienes participen en la conmemoración del Grito de Independencia y el desfile cívico militar, tanto en el Zócalo capitalino como en las 16 alcaldías.

“Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias los días 15 y 16 de septiembre, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará un operativo para garantizar la seguridad de la población”, informó la SSC.

El operativo de seguridad abarcará
El operativo de seguridad abarcará el Zócalo y las 16 alcaldías, con patrullajes, vigilancia aérea y dispositivos viales para garantizar la integridad ciudadana. Foto: X/@SOBSECDMX.

SSC despliegará operativo con patrullas, helicópteros y ambulancias en la capital

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la SSC coordinará un operativo que incluye la movilización de 2 mil 300 vehículos oficiales, entre patrullas, motocicletas, ambulancias y motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Además, se sumarán cinco helicópteros de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores para reforzar la vigilancia aérea en la capital.

El personal uniformado realizará patrullajes y recorridos de vigilancia con el objetivo de prevenir hechos ilícitos y mantener el orden público durante las celebraciones. De manera paralela, la Subsecretaría de Control de Tránsito pondrá en marcha un dispositivo vial para asegurar la movilidad peatonal y vehicular, así como para impedir el estacionamiento en zonas no autorizadas que puedan afectar la circulación.

El Programa Conduce Sin Alcohol operará de manera intensificada durante este periodo, con la instalación de un mayor número de puntos de revisión que funcionarán las 24 horas en las 16 demarcaciones de la ciudad. Según la SSC, esta medida permitirá reducir de forma efectiva los incidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol, priorizando la seguridad de los habitantes de la capital.

El programa Conduce Sin Alcohol
El programa Conduce Sin Alcohol operará las 24 horas en toda la ciudad para reducir incidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. (SSC-CDMX)

Para quienes requieran información sobre los eventos, alternativas viales o asistencia, la SSC ha puesto a disposición las cuentas oficiales en X, Facebook y TikTok, así como los canales del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Unidad de Contacto del Secretario (UCS).

A quienes asistan a las celebraciones en el Zócalo, la dependencia recomienda prestar atención especial a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, tanto durante como después de los eventos, para evitar accidentes o extravíos. Se sugiere también establecer un punto de reunión en caso de separación de los acompañantes.

Finalmente, la SSC recuerda que la ciudadanía puede utilizar la APP Mi Policía, disponible para sistemas Android e iOS, donde es posible encontrar el número telefónico del Policía de Cuadrante para solicitar apoyo en caso de ser necesario.

