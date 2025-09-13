México

Susana Zabaleta canta “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny y se vuelve viral

La cantante interpretó un cover poco usual para su estilo

Por Ignacio Izquierdo

Susana Zabaleta sorprende con esta
Susana Zabaleta sorprende con esta canción de Bad Bunny (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Durante su participación en el programa Songbook, Susana Zabaleta sorprendió a la audiencia al interpretar un tema poco esperado en su repertorio habitual.

Ante la dinámica propuesta en el programa, la artista recibió la consigna de revelar una canción que disfrutara cantar, pero que nadie imaginaría que formaba parte de sus gustos personales.

Dirigiéndose al público, Zabaleta explicó el origen de esa preferencia musical con las palabras: “Esa no fue por mi culpa, fue por la culpa de mi amorcito, de Ricardo. Un día me dijo: ‘por favor, piensa en la letra de esta canción’. Olvídate de la voz de él, imagínate, cuando oí ese pedacito”.

La mexicana hizo un cover del clásico de Bad Bunny Crédito: songbook_tv

A continuación, la cantante entonó el coro de la canción elegida, cuyos versos son: “Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden y si hoy me emborracho pues que me ayuden”. Se trata de una conocida pieza interpretada originalmente por Bad Bunny, un género musical y un artista que tradicionalmente se perciben lejanos al estilo lírico y clásico de Zabaleta.

Tras la interpretación espontánea, Zabaleta realizó además un cover completo del tema, acompañada por músicos, lo que propició que el video se viralizara en diferentes plataformas digitales.

La reacción de internet al cover de Susana Zabaleta

Europa Press/Contacto/Nancy Kaszerman
Europa Press/Contacto/Nancy Kaszerman

El clip de su actuación cosechó rápidamente comentarios mayoritariamente positivos en redes sociales, destacando la melodiosa voz de la cantante. Entre las reacciones, algunos usuarios bromearon respecto a la claridad de Zabaleta al interpretar la canción, señalando: “a ella sí se le entendía, no como a Bad Bunny”, mientras que otros subrayaron el inesperado giro en el repertorio de la artista mexicana.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer al respecto del cover de Susana Zabaleta:

“Los que dicen que no entienden la letra cuando la canta Benito, ¿están sordos?“, ”¿La cantó o la tradujo?“, ”Apenas le entendí, qué bonita letra”, “Mil veces he oído la canción, pero ahora que la oigo con Zabaleta fue hasta este momento en que me rompió en llanto”, “Por fin le entendí a la letra de esta canción ja ja, la Zabaleta la volvió una joya”, “No manches me gusto mucho más esta versión”, “Se escucha mejor contigo. Definitivamente” y “Esa canción fue para mí, muchos momentos de nostalgia cuando la escuché con bad bunny (me hacía llorar)..... y ahora con Susana imposible no volver a llorar....es una catarsis cuando logras entender la energía de las canciones y las interpretas con tanta pasión”.

