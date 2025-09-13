México

Sheinbaum agradece apoyo del presidente de Paraguay para detener a Hernán Bermúdez, presunto líder de ‘La Barredora’

El presidente de Paraguay destacó que la detención fue un trabajo en conjunto entre ambas naciones

Por Fernanda López-Castro

Guardar
CRÉDITO: Presidencia
CRÉDITO: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña Palacios, el apoyo para detener a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’, quien fue arrestado ayer en ese país tras ser acusado de extorsión, secuestro y asociación delictuosa.

En su cuenta de X, la mandataria agradeció la colaboración del gobierno paraguayo y aseveró que la estrategia de su gobierno de atención a las causas y la cero impunidad ha disminuido la violencia en México.

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país", escribió en redes social.

Previamente, Peña Palacios publicó en la misma red social un mensaje en el cual celebró la detención del exfuncionario mexicano en Paraguay, a quien describió como “uno de los capos más buscados” y “aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

“Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional. La captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

“Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, @Claudiashein, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro. Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado", puntualizó.

mexico-noticias

