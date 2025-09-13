Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN

De acuerdo con Récord, una fallida entrevista al actor chileno sería la causa de que ESPN no renueve el contrato de Álvaro Morales. (@pascalispunk, @alvaritomorales, Instagram)

Pedro Pascal no solo es omnipresente en el cine y la televisión, también en la industria deportiva. El actor chileno, quien en los últimos años se ha vuelto un meme por participar simultáneamente en filmes y series de éxito, ahora es señalado de influir en la potencial salida del conductor Álvaro Morales de la cadena ESPN.

Este inesperado crossover ha dominado la conversación en redes sociales en los últimos días, tras la publicación de una columna en Récord México, donde se sostiene que una fallida entrevista de Álvaro Morales a Pedro Pascal molestó a directivos de ESPN, gigante de los deportes propiedad de Disney.

Álvaro Morales es uno de los conductores más polémicos de la televisión deportiva. (Foto: captura ESPN)

El origen del rumor

En una reciente columna de El Francotirador, filtrador de información del ámbito deportivo, aludió a versiones extraoficiales que indican que el motivo por el que ESPN decidió no renovar el contrato de Morales no se debía a los deseos del conductor de fichar con otra cadena de televisión, sino a la mala impresión que dejó en Pedro Pascal durante la promoción del filme Los 4 Fantásticos.

“El actor llegó a la dinámica con una gorra de los Yankees y Morales, que sabe un carro de beis (que es su gran especialidad, no futbol como muchos piensan), fiel a su estilo jodón, burlón, lo empezó a picar en la charla”, indicó.

Así fue el panel de Los 4 Fantásticos en el Thunder Stage. | Foto: Mariana Campos, Infobae México.

El informador destacó que Morales le cuestionó a Pascal si estaba enterado del resultado de la última Serie Mundial —que perdió Nueva York ante Dodgers— y si recordaba la última vez que los Yankees habían ganado un título.

A pesar de la incomodidad que generó Morales, Pedro Pascal habría concluido la entrevista. No obstante, externó su molestia al staff de ESPN.

El incidente escaló hasta ejecutivos de ESPN en Estados Unidos, quienes habría determinado desvincular a Álvaro Morales de la empresa. En respuesta, directivos en México propusieron mantenerlo y no renovarle contrato, acción que deslindaría a la empresa de indemnizar al presentador.

¿Cómo ha reaccionado Álvaro Morales?

Desde hace varios años han surgido rumores sobre castigos y una inminente salida de Álvaro Morales de ESPN, alentados principalmente por sus detractores en plataformas digitales.

Aunque la versión difundida por Récord capturó la atención pública, en las plataformas digitales de ESPN no hay registro de una charla entre Álvaro Morales y Pedro Pascal, lo que mantiene reservas sobre la noticia, al tiempo que plantea la posibilidad que ESPN decidiera que la entrevista no fuera difundida.

Pedro Pascal y el resto del elenco de Los 4 Fantásticos —Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss— estuvieron en México entre mayo y junio como parte de una gira promocional que comenzó en la CCXP 2025, tiempo en el que podría haberse realizado la entrevista de Álvaro Morales mencionada por la prensa deportiva.

En medio de rumores de su salida de ESPN, medios deportivos apuntan a que firmará con la cadena Fox Sport. (X/ESPN MX)