México

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN

Lo que inició como un rumor ha cobrado fuerza debido a reportes de la prensa deportiva que indican que la cadena no renovará el contrato del polémico conductor

Por Víctor Cisneros

Guardar
De acuerdo con Récord, una
De acuerdo con Récord, una fallida entrevista al actor chileno sería la causa de que ESPN no renueve el contrato de Álvaro Morales. (@pascalispunk, @alvaritomorales, Instagram)

Pedro Pascal no solo es omnipresente en el cine y la televisión, también en la industria deportiva. El actor chileno, quien en los últimos años se ha vuelto un meme por participar simultáneamente en filmes y series de éxito, ahora es señalado de influir en la potencial salida del conductor Álvaro Morales de la cadena ESPN.

Este inesperado crossover ha dominado la conversación en redes sociales en los últimos días, tras la publicación de una columna en Récord México, donde se sostiene que una fallida entrevista de Álvaro Morales a Pedro Pascal molestó a directivos de ESPN, gigante de los deportes propiedad de Disney.

Álvaro Morales es uno de
Álvaro Morales es uno de los conductores más polémicos de la televisión deportiva. (Foto: captura ESPN)

El origen del rumor

En una reciente columna de El Francotirador, filtrador de información del ámbito deportivo, aludió a versiones extraoficiales que indican que el motivo por el que ESPN decidió no renovar el contrato de Morales no se debía a los deseos del conductor de fichar con otra cadena de televisión, sino a la mala impresión que dejó en Pedro Pascal durante la promoción del filme Los 4 Fantásticos.

“El actor llegó a la dinámica con una gorra de los Yankees y Morales, que sabe un carro de beis (que es su gran especialidad, no futbol como muchos piensan), fiel a su estilo jodón, burlón, lo empezó a picar en la charla”, indicó.

Así fue el panel de
Así fue el panel de Los 4 Fantásticos en el Thunder Stage. | Foto: Mariana Campos, Infobae México.

El informador destacó que Morales le cuestionó a Pascal si estaba enterado del resultado de la última Serie Mundial —que perdió Nueva York ante Dodgers— y si recordaba la última vez que los Yankees habían ganado un título.

A pesar de la incomodidad que generó Morales, Pedro Pascal habría concluido la entrevista. No obstante, externó su molestia al staff de ESPN.

El incidente escaló hasta ejecutivos de ESPN en Estados Unidos, quienes habría determinado desvincular a Álvaro Morales de la empresa. En respuesta, directivos en México propusieron mantenerlo y no renovarle contrato, acción que deslindaría a la empresa de indemnizar al presentador.

¿Cómo ha reaccionado Álvaro Morales?

Desde hace varios años han surgido rumores sobre castigos y una inminente salida de Álvaro Morales de ESPN, alentados principalmente por sus detractores en plataformas digitales.

Aunque la versión difundida por Récord capturó la atención pública, en las plataformas digitales de ESPN no hay registro de una charla entre Álvaro Morales y Pedro Pascal, lo que mantiene reservas sobre la noticia, al tiempo que plantea la posibilidad que ESPN decidiera que la entrevista no fuera difundida.

Pedro Pascal y el resto del elenco de Los 4 Fantásticos —Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss— estuvieron en México entre mayo y junio como parte de una gira promocional que comenzó en la CCXP 2025, tiempo en el que podría haberse realizado la entrevista de Álvaro Morales mencionada por la prensa deportiva.

En medio de rumores de
En medio de rumores de su salida de ESPN, medios deportivos apuntan a que firmará con la cadena Fox Sport. (X/ESPN MX)

Temas Relacionados

Pedro PascalÁlvaro MoralesESPNLos 4 Fantásticosmexico-deportes

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

José Gabriel Hernández, de 17 años, es el segundo estudiante víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa, IPN lamenta muerte

La institución educativa indicó que el joven era alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7

José Gabriel Hernández, de 17

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

La reconocida cinta animada en stop-motion de LAIKA vuelve a los cines junto a una nueva producción que expande el universo de Norman y sus aventuras sobrenaturales

ParaNorman regresa a cines con

¿Deben circular en la noche? Cómo se regula el transporte de pipas de gas en México de acuerdo a la ley

La tragedia ocurrida en Iztapalapa reavivó el debate sobre la seguridad y regulación del transporte de gas LP en México

¿Deben circular en la noche?

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

El exfuncionario de la SSPC de Tabasco fue arrestado junto a una mujer sin oponer resistencia en una residencia en Paraguay

Un ariete, armas largas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un ariete, armas largas y

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

Aldo de Nigris besa a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México y redes estallan: “Se veía venir” | VIDEO

Miguel Bosé confirma concierto en Culiacán este 15 de septiembre tras exigir seguridad reforzada, dice Rocha Moya

Marian Izaguirre: internautas lamentan la muerte de la influencer y exigen justicia

DEPORTES

André Jardine, DT del América

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular