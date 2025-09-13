Muere Polo Salazar, entrañable actor de ‘Mujer, casos de la vida real’

(ANDI)

El mundo del espectáculo mexicano lamenta la partida de Leopoldo ‘Polo’ Salazar, actor mexicano cuya presencia marcó a generaciones de televidentes y cinéfilos.

Reconocido especialmente por su participación en “Mujer, casos de la vida real”, Salazar deja un legado que abarca décadas en la televisión, el cine y las telenovelas nacionales.

Confirman muerte de Polo Salazar

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que destacó su trayectoria y expresó condolencias a familiares y allegados.

(ANDI)

Salazar pasó sus últimos días en la Casa del Actor IAP Mario Moreno, una institución dedicada al cuidado de artistas retirados.

Allí estuvo acompañado por colegas, otros residentes y el personal, quienes lo apoyaron en su etapa final. La Casa del Actor fue la primera en comunicar la noticia de su muerte el 23 de agosto de 2025, mientras que la ANDI la hizo pública posteriormente, un viernes, sin precisar la fecha exacta.

¿Quién fue Polo Salazar?

A lo largo de su carrera, Polo Salazar se consolidó como un rostro familiar en la pantalla mexicana. Su trabajo en Mujer, casos de la vida real entre 1995 y 2003 lo convirtió en un referente del género, pero su versatilidad lo llevó a participar en una amplia gama de producciones.

(Zuri González/Infobae)

En el cine, formó parte de títulos como “La marca del gavilán”, “Los amigos” y “Cascabel”, además de otras películas como “Serenata en noche de luna” (1967), y “La palomilla al rescate” (1976).

Su nombre figura en películas de distintas épocas y géneros, así como en programas y telenovelas que forman parte del acervo cultural del país. Esta diversidad de roles y proyectos consolidó su imagen como un actor versátil y comprometido con su oficio.

El legado de Polo Salazar trasciende la pantalla. Su paso por la televisión, el cine y las telenovelas dejó una huella en la memoria colectiva y en la historia de la industria del entretenimiento en México. Su trabajo, especialmente en “Mujer, casos de la vida real”, continúa siendo recordado por quienes crecieron viendo sus interpretaciones y por las nuevas generaciones que descubren su obra.

En este momento de duelo, el sector artístico y quienes compartieron la vida y el escenario con Salazar se unen para honrar su memoria y acompañar a sus familiares y amigos, deseando que encuentren consuelo ante la pérdida de un intérprete que supo ganarse el cariño y respeto de su público.