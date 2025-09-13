México

Hombre recibe 188 años de cárcel por abusos sexuales contra tres menores en Nuevo León

El proceso judicial incluyó dictámenes periciales, testimonios y evidencia material que permitieron demostrar la responsabilidad del acusado

Por Eduardo Marsan

Jair N, condena de 188
Jair N, condena de 188 años de cárcel por abuso sexual. Screenshot

Una sentencia de 188 años de prisión fue impuesta a Jair “N” tras ser declarado culpable de abusos sexuales sistemáticos contra tres menores de edad en el área metropolitana de Nuevo León.

El fallo, resultado de un juicio oral penal, se basó en pruebas que demostraron la gravedad y reiteración de los delitos cometidos entre 2001 y 2016 y cuyo proceso judicial incluyó dictámenes periciales, testimonios de las víctimas y evidencia material y documental.

La Fiscalía General de Justicia estatal informó que estos elementos permitieron demostrar su responsabilidad en los hechos. Durante la audiencia, la defensa presentó argumentos que el juez calificó como infundados, por lo que dictó la condena de reclusión en un Centro de Reinserción Social de la entidad.

La denuncia

Las consecuencias de los abusos han dejado graves secuelas en las víctimas, quienes, tras años de silencio, lograron denunciar los hechos. Según la Fiscalía, los daños abarcan aspectos físicos, emocionales y conductuales, afectando el desarrollo y la calidad de vida de las tres jóvenes. Un dictamen médico confirmó que las agresiones alteraron su desarrollo integral, al tratarse de conductas inapropiadas para su edad.

Abuso sexual infantil. Screenshot https://www.savethechildren.es/
Abuso sexual infantil. Screenshot https://www.savethechildren.es/

La investigación determinó que Jair “N” cometió los ataques en distintos municipios del área metropolitana, mantuvo este comportamiento durante años y solo fue denunciado cuando las víctimas alcanzaron la adolescencia. Las autoridades han protegido la identidad de los afectados para resguardar su integridad.

Durante el juicio, las autoridades reconocieron la valentía de las víctimas al aportar sus testimonios, los cuales resultaron muy determinantes para la aplicación de la condena en contra de su abusador.

Más casos

Este caso se suma a otros recientes en la entidad. En agosto pasado, un hombre fue condenado a 362 años de prisión por abusar de dos menores de seis años y a una mujer adulta, tras ser hallado culpable de delitos cometidos de forma reiterada entre 2015 y 2022, el individuo, identificado como Mario Alberto “N”, de 36 años de edad recibió el ejemplar castigo.

Cabe mencionar que esta y otras sentencias que rondan en los 90 y hasta 200 y 220 años, son de las más altas que se han aplicado en Nuevo León en el ámbito de delitos sexuales, debido a que el Código Penal se ha modificado para aplicar penas mayores a los culpables, lo que reafirma el mensaje contundente de las autoridades contra quienes atentan contra la integridad y seguridad de los menores neoleoneses.

