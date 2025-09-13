Fiestas patrias llegan a La Casa de los Famosos en una celebración llena de sorpresas

La Jefa preparó una fiesta especial con motivo de los festejos del Día de la Independencia de México. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Tras una semana intensa marcada por el robo de la salvación, que Guana ganó y con el que logró rescatar a Dalílah Polanco de la eliminación, los habitantes de La Casa de los Famosos México tuvieron una noche para relajarse y celebrar. Y no fue cualquier fiesta: La Jefa preparó una velada llena de sabor, música y emociones para conmemorar las fiestas patrias mexicanas.

Como parte de la sorpresa especial, los invitados de lujo fueron los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, Josi Cuen y Jorge Medina, quienes ofrecieron un show privado inolvidable. El ambiente se llenó de nostalgia con canciones como “El Final de Nuestra Historia”, que conmovió profundamente a Abelito hasta las lágrimas, y el ritmo contagioso de “Entrega de Amor”, que puso a todos a bailar.

“¡Viva México! Felicidades a todos, México está bien divertido con ustedes y estamos orgullosos de todos ustedes”, dijeron los cantantes, animando a los habitantes desde el escenario.

Los habitantes disfrutaron con música en vivo de Josi Cuen y Jorge Medina. Foto: (Televisa Univisión)

La decoración de la fiesta fue otro gran acierto: colores vibrantes, papel picado, luces y detalles que evocaban lo mejor de las tradiciones mexicanas. El ambiente fue cálido y festivo, ideal para dejar atrás tensiones y convivir.

En la parte gastronómica, los habitantes cumplieron varios antojos. Entre los platillos que degustaron se encontraban los tan deseados chiles en nogada, además de buñuelos, tostadas y chicharrones. Para brindar, no faltaron las opciones: tequila, mezcal, vodka, cerveza artesanal, micheladas y, por supuesto, el vino que tanto disfruta Alexis Ayala.

Elaine Haro incluso preparó una bebida especial que, según Guana, se volvió “adictiva”: una mezcla de mezcal, frambuesa y bebida seltzer.

En medio del ambiente relajado, Alexis Ayala tomó la iniciativa de proponer una tregua con Shiky, con quien tuvo un pequeño desencuentro en la fiesta anterior. El gesto fue bien recibido y permitió que todos disfrutaran la noche sin conflictos. Elaine también tuvo un momento emotivo al dedicar un brindis en el que agradeció la oportunidad de compartir con sus compañeros y por las enseñanzas que cada uno le ha dejado.

Los habitantes disfrutaron de música, comida y un ambiente decorado en la tradicional fiesta mexicana. Foto: (Televisa Univisión)

La pista de baile se encendió con clásicos internacionales como “Y.M.C.A”, “September”, “I Will Survive”, “Walking on Sunshine” y “Girls Just Wanna Have Fun”. Incluso Dalílah, quien sigue en recuperación por una lesión, no se quedó fuera de la diversión y se sumó a los bailes desde una silla, demostrando que ni el dolor la detiene cuando suena “I’m Still in Love with You”.

Uno de los momentos curiosos de la noche fue protagonizado por Abelito, quien se frustró al no poder obtener dulces de las máquinas dispensadoras, a pesar de que estaban llenas. Aunque no logró su cometido, su reacción provocó risas entre sus compañeros.

Así, la fiesta mexicana en La Casa de los Famosos México fue un éxito total: música en vivo, comida deliciosa, emociones sinceras y una muestra más de que la convivencia, a pesar de las diferencias, sigue siendo la esencia del reality.