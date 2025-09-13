México

Este es el platillo mexicano con menos calorías para festejar el Día de la Independencia

En la noche del 15 de septiembre se prueban delicias gastronómicas nacionales

Por Ignacio Izquierdo

Sabor y color en cada
Sabor y color en cada plato: un festín de la gastronomía mexicana capturado con precisión (Imagen ilustrativa Infobae)

El festejo del Día de la Independencia de México invita a las mesas a una variedad de platillos emblemáticos. Aunque las preparaciones como chiles en nogada, tamales o tacos suelen tener una elevada carga calórica, existe una opción que destaca por su aporte bajo en energía: los nopales asados o en ensalada.

El nopal fresco es una de las verduras más representativas de la cocina mexicana y su presencia en las celebraciones patrias permite disfrutar de una alternativa ligera y tradicional. Por cada 100 gramos, los nopales proporcionan aproximadamente 15 kilocalorías, muy por debajo de las cifras que ofrecen otras recetas típicas del mes de septiembre. Además, su índice glucémico bajo y su alto contenido de fibra contribuyen a la sensación de saciedad sin exceso de calorías.

Todo sobre los nopales

Un platillo delicioso y nutritivo (Archivo)
Un platillo delicioso y nutritivo (Archivo)

La ensalada de nopal es una de las versiones más populares y sencillas. Se prepara con nopales previamente cocidos y picados, mezclados con jitomate, cebolla, cilantro y un toque de chile. Su aliño suele consistir únicamente en sal y jugo de limón, lo que evita grasas añadidas. Esta combinación permite degustar un platillo fresco, tradicional y con menos de 30 kilocalorías por porción individual.

Otras variantes, como los nopales asados, mantienen un perfil calórico bajo al servirse como acompañante de carnes magras o integrarse en salsas. Además de aportar sabor, aportan calcio, potasio y antioxidantes propios de este cactus. Por su alto contenido de agua y aporte de micronutrientes, el nopal contribuye a la hidratación y el equilibrio del menú festivo.

Nopal, un superalimento (Gob. Edomex)
Nopal, un superalimento (Gob. Edomex)

Frente a la variedad de comidas que suelen protagonizar las fiestas patrias, los nopales se presentan como la alternativa más ligera para quienes buscan cuidar su ingesta calórica sin sacrificar los sabores mexicanos. Los expertos en nutrición suelen recomendar su inclusión como entrada o guarnición, aportando beneficios digestivos y ayudando al control del apetito durante los festejos.

El nopal, ya sea asado o en ensalada, representa el platillo mexicano con menos calorías para celebrar el Día de la Independencia, integrando tradición, sabor y salud en una sola receta apta para todos los paladares.

