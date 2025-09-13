México

¿El vinagre de manzana puede quitar las verrugas del cuello de manera natural?

Expertos advierten riesgos de irritación por recurrir a remedios caseros y recomiendan acudir a tratamientos dermatológicos seguros

Por Eduardo Marsan

Verrugas en el cuello
Las verrugas en el cuello son pequeñas protuberancias que aparecen por la acción del virus del papiloma humano (VPH). Aunque no representan un riesgo grave para la salud, resultan molestas y estéticamente incómodas, sobre todo porque suelen crecer en zonas visibles y de roce constante con ropa o accesorios.

Ante esta situación, muchas personas buscan remedios para erradicarlas y uno de los más populares es el uso de vinagre de manzana.

Creencia popular

El atractivo de este producto radica en su composición ácida, ya que contiene ácido acético, sustancia que en teoría podría actuar de forma similar a tratamientos dermatológicos que buscan desgastar poco a poco la piel afectada.

La creencia popular sostiene que aplicar vinagre de manzana directamente sobre la verruga puede provocar que esta se oscurezca, se reseque y finalmente caiga. El procedimiento casero suele consistir en impregnar un algodón con vinagre, colocarlo sobre la zona y cubrirlo con una cinta adhesiva durante varias horas o incluso toda la noche, repitiendo el proceso por días o semanas.

Sin embargo, no existen estudios clínicos sólidos que respalden dicha práctica como un tratamiento seguro y eficaz. Aunque algunas personas aseguran haber obtenido resultados, también se han reportado efectos adversos como irritación intensa, enrojecimiento, dolor e incluso quemaduras químicas en la piel. El riesgo aumenta en áreas delicadas como el cuello, donde la piel es más fina y propensa a cicatrices o cambios de pigmentación.

Otra desventaja del uso casero es que no siempre es posible confirmar que la lesión sea realmente una verruga. Algunas protuberancias cutáneas pueden confundirse con lunares, fibromas blandos u otras alteraciones que requieren diagnóstico médico especializado. Esto implica que al intentar tratarlas por cuenta propia, además de exponerse a daños en la piel, se puede retrasar una atención adecuada.

Como alternativas más seguras, los especialistas suelen recomendar productos con ácido salicílico, disponibles sin receta, que cuentan con respaldo médico en la eliminación progresiva de verrugas. También existen procedimientos clínicos como la crioterapia, que consiste en congelar la lesión, o el uso de láser y pequeñas cirugías ambulatorias cuando las verrugas son persistentes o se encuentran en lugares sensibles.

Es importante tener en cuenta que, aunque los remedios caseros despiertan interés por ser económicos y de fácil acceso, su efectividad no está garantizada y pueden generar complicaciones. En casos de verrugas en el cuello, la recomendación más prudente es consultar con un dermatólogo antes de aplicar sustancias ácidas directamente sobre la piel.

