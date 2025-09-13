México

“Búsquenos”: amigas de Wendy Guevara ofrecen donar su piel a heridos por explosión de gas LP en La Concordia, Iztapalapa

El gesto de dos amigas de una celebridad impulsó una campaña inédita tras la tragedia

Por Zurisaddai González

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el miércoles 10 de septiembre dejó una profunda huella en la sociedad mexicana, con un saldo de 13 personas fallecidas hasta el corte de este sábado y más que reciben atención en hospitales de la Ciudad de México.

En medio de la conmoción, la solidaridad ha cobrado fuerza, impulsada por la empatía de ciudadanos y figuras públicas que buscan apoyar a las víctimas y sus familias.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la de Salma y Evelyn, amigas de Wendy Guevara, reconocida por su participación en La Casa de los Famosos México. Ambas manifestaron públicamente su intención de donar piel para quienes resultaron afectados por el siniestro.

¿Qué dijeron las amigas de Wendy?

La propuesta surgió durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde Evelyn, conocida como “Evelyn mamita”, expresó su preocupación por la magnitud de la tragedia y sugirió que Salma, quien recientemente se sometió a una cirugía para bajar de peso y ahora tiene exceso de piel, podría ofrecer ese tejido para ayudar a los heridos.

Daños tras la explosión de
Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajopuente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Vamos a llevarte a Ciudad de México. Búsquenos, si conocen gente de Iztapalapa le damos piel de Salma (...) que un cirujano de fundaciones te contacte, gorda, y tú les des la piel”, propuso Evelyn.

La idea fue recibida con interés, aunque también generó dudas sobre su viabilidad médica. Salma explicó que ha consultado a especialistas y ha recibido opiniones divididas: un cirujano descartó la posibilidad de donar, mientras que otro consideró que sí podría hacerlo.

Ante la incertidumbre, ambas amigas reiteraron su llamado a médicos y fundaciones para que las orienten y, si es posible, faciliten el proceso de donación.

Evelyn también expresó su deseo de que la piel de Salma beneficiara a la señora Alicia, quien se convirtió en símbolo de valentía al proteger a su nieta durante la explosión.

Sin embargo, poco después se confirmó el fallecimiento de Alicia, lo que no detuvo la intención de las amigas de continuar con la iniciativa para otras víctimas que lo necesiten.

¿Cómo donar piel en México?

La donación de piel en México está regulada y cuenta con infraestructura especializada. Según la Secretaría de Salud, existe un Banco de Piel y Tejidos encargado de almacenar y distribuir estos tejidos para la recuperación de pacientes con quemaduras.

Las donaciones deben realizarse en hospitales registrados en el Padrón Nacional del Centro Nacional de Trasplantes y se llevan a cabo con equipos especializados, sin poner en riesgo la salud del donante.

Hasta el momento suman 94
Hasta el momento suman 94 personas lesionadas por el accidente en el Puente de la Concordia.

El procedimiento consiste en extraer una fina capa de piel, de menos de medio milímetro de grosor, de áreas poco visibles del cuerpo, como la zona posterior. Esta técnica permite que el donante conserve su aspecto físico, lo que facilita la recuperación y minimiza las secuelas estéticas.

