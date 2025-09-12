El programa “La Escuela es Nuestra”, impulsado por el Gobierno de México, se consolida como una de las principales estrategias para mejorar las condiciones de las escuelas públicas en el país.

Su objetivo es garantizar espacios dignos, seguros y con mayores oportunidades para estudiantes de educación básica y media superior, bajo un modelo participativo y comunitario.

La Escuela es Nuestra beneficiará a más de 80 mil planteles en 2025

El programa La Escuela es Nuestra ampliará su cobertura en 2025 con la atención a 75 mil escuelas de Educación Básica adicionales, lo que permitirá alcanzar el 65 por ciento de cobertura nacional en este nivel educativo.

De acuerdo con la información proporcionada en la mañanera del pueblo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Mario Delgado, señaló que se le dará prioridad a los planteles con mayores necesidades.

Añadió que especialmente aquellos ubicados en zonas de alta marginación, además de las escuelas de planes de justicia y los Centros de Atención Múltiple (CAM).

En el nivel de Educación Media Superior, el programa contempla la incorporación de 6 mil escuelas restantes para lograr una cobertura del 100 por ciento a nivel nacional.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca fortalecer la infraestructura escolar y garantizar condiciones más equitativas para estudiantes de todos los niveles educativos.

Avances para 2025 en Educación Básica

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se atenderán 75 mil escuelas de educación básica adicionales a las ya beneficiadas, lo que permitirá alcanzar una cobertura del 65 por ciento en todo el país.

La atención se dará prioridad a planteles ubicados en zonas de alta marginación, así como a las escuelas de planes de justicia y los Centros de Atención Múltiple (CAM), que atienden a estudiantes con discapacidad.

Impacto comunitario y educativo

Con estas acciones, “La Escuela es Nuestra” busca no solo mejorar la infraestructura, sino también fortalecer el sentido de comunidad, dar mayor voz a madres, padres y docentes en la toma de decisiones, y ofrecer a estudiantes mejores condiciones para su aprendizaje y desarrollo integral.