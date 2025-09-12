El bar de Oasis llega México: de qué se trata, fechas, ubicación y precios del ‘Definitely Maybe’ de Manchester

El bar de Oasis abre sus puertas: el ‘Definitely Maybe’ aterriza en CDMX para tres días de euforia. (Instagram)

Finalmente llegó la semana más esperada por los fans de Oasis: la banda está lista para dar sus dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su inesperado reencuentro.

La llegada de Noel y Liam Gallagher ocurrirá en medio de varias celebraciones y contenido alterno, algunos organizados por fans, otros por la disquera de la banda -la Oasis Week- e incluso una tienda oficial temporal que se inauguró hace algunas semanas.

En ese sentido, llega también el Definitely Maybe Bar a la Ciudad de México. Un espacio que promete fomentar una celebración a gran escala para los seguidores de Oasis y de la cultura británica.

Definitely Maybe Bar en Manchester. (Instagram)

Inspirado en el legendario local ubicado en Manchester abierto en 2020 por Paul y Mark Gallagher —fanáticos sin parentesco con los hermanos del grupo—, el Definitely Maybe Bar se ha posicionado como un auténtico santuario para quienes buscan sumergirse en el universo sonoro, visual y emocional de Oasis.

Desde sus inicios, el bar en Reino Unido enfrentó desafíos derivados de la pandemia, pero el entusiasmo de la comunidad fan consolidó el éxito del proyecto, al punto de proyectarlo internacionalmente.

El Definitely Maybe Bar en CDMX

Definitely Maybe Bar en Manchester. (Instagram)

Con la efervescencia provocada por el regreso de Oasis a los escenarios y la abrumadora presencia del público mexicano en los shows internacionales, los creadores del bar decidieron expandir el concepto en formato pop-up por ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles y, por primera vez, la Ciudad de México.

La sucursal mexicana replicará la atmósfera del emblemático recinto inglés: paredes cubiertas de afiches, instrumentos y memorabilia, así como música en vivo —con sets de DJ— y espacios para la foto ideal junto a portadas y escenas icónicas de la historia de la banda.

Definitely Maybe Bar lanza sucursales pop-up en varias ciudades del mundo. (Instagram)

El Definitely Maybe Bar CDMX abrirá el jueves 11 de septiembre con una pre-fiesta de 7 de la noche a 2 de la mañana. Los días 12 y 13, que coinciden con los conciertos en la capital, el bar ofrecerá pre-fiestas de 1 de la tarde a 6 de la tarde y after parties de 10:30 de la noche a 2 de la mañana. El acceso diario tendrá un costo de $300 pesos mexicanos directamente en la entrada del bar.

La propuesta también contempla merchandising exclusivo, bebidas y comida temática, así como la oportunidad de convivir con otros fans, cantar y bailar en homenaje a los Gallagher y al legado del Definitely Maybe Bar.

Este espacio temático abrirá sus puertas en el Salón Covadonga, ubicado en la colonia Roma Norte, únicamente del 11 al 13 de septiembre, para coincidir con los esperados conciertos de la banda en el Estadio GNP Seguros.