México

Cazzu comparte misterioso mensaje en medio de la polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

La cantante argentina reapareció en redes sociales con un mensaje que intrigo a sus seguidores

Por Jazmín González

Guardar
En medio de la polémica
En medio de la polémica entre Ángela Aguilar y NodaL, Cazzu compartió un misterioso escrito. (YT/IG)

Christian Nodal y Ángela Aguilar están en medio de la polémica desde las recientes declaraciones del sonorense con Adela Micha y la participación de Cazzu en el podcast de ‘Se regalan dudas’.

Aunque la intérprete de temas como “La cueva” y “Con otra” se ha limitado a dar declaraciones sobre el padre de su primogénita, una nueva publicación en su cuenta de Instagram ha desatado varias teorías.

(Instagram: cazzuglobal)
Cazzu reaparece en redes sociales con misterioso mensaje

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la cantante, sorprendió a propios y extraños al compartir un breve mensaje en su página oficial, el cual fue reposteado en Instagram.

En la imagen se observa una carta de dos páginas escritas en manuscrita que ha sido interpretada como una historia que podría ser revelada en los próximos días, pues también aparece un conteo regresivo.

“Nunca supe en qué momento dejé de investigar un caso y empecé a seguirla. Para algunos es una cantante de antros; para mí, un enigma de antros”, se lee al principio del mensaje.

(Instagram: cazzuglobal)
Hasta el momento, se desconoce si se trata de un nuevo lanzamiento musical, una novela audiovisual o escrita, una saga de videoclips o un álbum conceptual, pero algunos de los internautas han interpretado algunos fragmentos como un dardo para el sonorense.

“Mientras ellos la protegían como un tesoro, ella gritó: ‘¡qué me disparen, pero que me miren a los ojos!’ Me estremeció. Avancé como una sombra y por fin la tuve enfrente. Pudo haberme disparado y no lo hizo. Me miró fijo, sonrió apenas y dijo: ‘Ya nos volveremos a ver. Ándate’", concluye.

El escrito de Cazzu llega en medio de la polémica de Ángela Aguilar y Nodal

Cabe mencionar que, la reciente publicación de Cazzu surge días después de que se dieran a conocer las supuestas problemáticas que el cantante de “Botella tras botella” tiene con su familia tras su matrimonio con Ángela Aguilar.

Cazzu confesó que fue intimidada
Cazzu confesó que fue intimidada por el equipo legal de su expareja al intentar obtener permisos de viaje para su hija. (Se regalan dudas, YouTube)

Sin embargo, aunque su escrito ha desatado intriga sobre su próximo proyecto musical, también ha despertado buenos comentarios en sus seguidores, quienes desconocen el contexto de la letra, pero se emocionan ante la idea de que pueda ser parte de su próxima gira: “Latinaje en vivo tour 2025”.

"Siempre un paso adelante con su creatividad“, ”Inteligencia emocional, empoderamiento, talento y mucha creatividad", “Hermosa y elegante”, “Además de todo tiene hermosa escritura” y “Siempre sorprendiendo con esa esencia maravillosa”, son algunos de los mensajes que les dejaron sus seguidores.

